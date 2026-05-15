Mga celebrity nga mibotar sa impeachment ni VP Sara

Silang Richard Gomez (Leyte Fourth District), Arjo Atayde (Quezon City First District), Lani Mercado (Cavite Second District), ug mga anak niini nga silang Jolo Revilla (Cavite First District) ug Bryan Revilla (Agimat Party-list) ang mga showbiz personality nga nibotar og “Yes” sa impeachment ni VP Sara Duterte.

“Yes“sab si kanhi PBA player ug Quezon City Third District Rep. Franz Pumaren; Batangas Sixth District Rep. Ryan Recto, anak ni Star for All Seasons ug Batangas Governor Vilma Santos-Recto; Tingog Party-list Rep. ug 1996 Bb. Pilipinas-International Yedda Marie Mendoza-Romualdez, asawa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez; ug Pasig City Rep. Roman Romulo, asawa ni kanhi Willing Willie co-host Shalani Soledad.

Nag- “Yes” sab silang FPJ Panday Bayanihan Party-list Rep. Brian Poe, anak ni kanhi Senador Grace Poe; Negros Occidental First District Rep. Julio Ledesma IV, bana ni Assunta de Rossi; Zambales First District Rep. Jefferson “Jay” Khonghun, ex-boyfriend ni Aiko Melendez; Quezon City Fifth District Rep. PM Vargas, igsuon ni Alfred Vargas; ug Pangasinan Third District Representative ug kanhi MTRCB Chair Rachel Arenas.

Samtang ang mga nibotar og “No to impeachment” naglakip ni kanhi TV host, MTRCB board member ug Cebu First District Rep. Rachel “Cutie” del Mar; Cavite Fourth District Rep. Kiko Barzaga; ug Batangas First District Rep. Leandro Leviste, anak ni Senador Loren Legarda. Samtang ang mga ni-abstain naglakip nilang Pampanga 2nd District Rep. ug ex-Philippine President Gloria Macapagal-Arroyo ug Ilocos Sur 1st District Rep. Ronald Singson, ang ex ni Lovi Poe.