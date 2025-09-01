Mga contractor pabayro’g danyos ni Mayor Archival

Patubagon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga kontraktor sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga kalangay ug danyos sa mga flood control projects pinaagi sa pagduso og kasabutan sa dili pa sila hatagan og permits.
Atol sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 1, 2025, si Archival niingon nga iyang gimanduan ang Cebu City Legal Office sa pagtuon sa maong lakang, nga magpugos sa mga kontraktor pagbayad og liquidated damages kon mapakyas sila sa paghuman sa mga proyekto sa saktong oras.
“We don’t have any hold over the contractors. We can only make requests. The penalties they pay for delays go to the DPWH, not to the city,” ingon ni Archival.
Kini nga lakang gihimo taliwala sa padayon nga pagrepaso sa bag-ong gipatuman nga mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa siyudad, samtang ang civil works padayon pa sa mga proyekto nga gisugdan na.
Gipasabot sa mayor nga bisan og walay direktang jurisdiction ang siyudad sa mga kontraktor sa DPWH, mahimo kining ipatuman pinaagi sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nga maoy mohatag og excavation ug uban pang may kalabutan nga permits.
“The undertaking should include their willingness to pay damages if they fail to finish on time. We won’t be the ones to impose this because it’s not mandated by law, but they themselves will make the pledge,” sumala sa mayor.
Pinaagi sa pagpasiugda og kasabutan sa pagpanubag, lakip na ang pagbayad og danyos sa mga paglangay, gitinguha sa siyudad nga masiguro ang dakong responsibilidad ug tukmang oras sa paghuman sa mga importante nga proyekto sa imprastraktura.
KASABUTAN
Kinahanglan nga mopirma ang mga kontraktor og kasabutan nga mobayad og danyos sa Siyudad kon adunay paglangay.
Matud niya, ang mga kontraktor kinahanglang magbutang og makita nga mga karatula sa sinugdanan ug katapusan sa matag proyekto aron makahibalo ang publiko.
Kinahanglan usab nga mopresentar sila og sertipikasyon nga aduna silay mga trabahante nga nabansay ug gitudlo sa CCTO sa pagdumala sa trapiko, nga adunay labing menos upat ka traffic aide matag kilometro.
Kinahanglang magdeploy usab sila og labing menos upat ka trabahante matag kilometro aron mahinlo ang lugar, ug hugot nga sundon ang gitakda nga oras sa pagtrabaho gikan sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 5 sa buntag aron maminusan ang disturbo sa adlaw.
Dugang niya nga bisan og ang DPWH adunay awtoridad sa mga kontraktor ug makapahamtang og liquidated damages, kini nga mga multa dili makapabor sa Siyudad.
GISUSI
Si Archival mibisita usab sa nagpadayon nga proyekto sa DPWH sa Barangay Banilad duol sa Country Mall, diin iyang gikuwestiyon ang pag-scrape sa usa ka bahin sa karsada nga anaa pa sa maayo nga kondisyon.
Gitumbok ni Archival nga hinay na ang dagan sa trapiko sa maong dapit ug maayo pa ang kondisyon sa karsada, apan nagpadayon gihapon ang mga kontraktor sa pag-scrape niini.
Matud niya nga dili kini makiangayon, ug gipasiugda nga kon adunay mga buho-buho, kinahanglan lang kini nga tapakan imbis nga gub-on ang tibuok karsada.
Dugang pa niya, ang proyekto daw gihimo lang aron gastohan og pondo, ug gipahinumdoman ang mga kontraktor nga ang kuwarta nga gigamit sa publiko, dili ilaha. / CAV