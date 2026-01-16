Mga deboto nga naay pintal sa nawong di pasudlon sa Basilica

Subay sa pagsaulog sa religious activities sa Sinulog, giawhag sa Basilica Minore del Santo Niño ang mga deboto nga likayan ang pagsulod sa simbahan nga adunay mga pintal sa nawong.
Kini maoy hangyo sa simbahan aron magpabiling balaan ang selebrasyon sa Sinulog.
Karon’g adlawa ipahigayon ang fluvial procession diin gilauman ang liboan ka mga deboto nga mosalmot sa maong kalihukan.Apan subay niini, gihangyo sa simbahan ang "proper decorum" ug maayong pamatasan sulod sa simbahan.
Kahinumdoman nga una na nga niluwat og pamahayag ang simbahan kabahin sa insaktong sinina nga sul-obon kon mosulod sa simbahan diin bisan pa man sa kapistahan, padayong ipatuman niini ang lagda sa publiko alang sa hapsay nga pagsaulog sa Sinulog sa Sugbo. / ANV