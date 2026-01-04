Superbalita Cebu

Mga deboto ni Sto. Niño gihimangno sa dress code

DUAW NIÑO: Sa katapusang destinasyon alang sa ikaduhang adlaw sa mga kalihokan sa Pre-Fiesta Señor, ang balaang imahe sa 'Balaang Bata' nibisita sa Vicente Sotto Memorial Medical Center, diin siya mopahulay sa tibuok gabii. / BMSN FB PAGE
Published on

Sa pagsugod sa ika-461 nga Fiesta Señor, ang Basilica Minore del Santo Niño nagpahinumdom sa mga deboto sa pagtamod sa mga giya alang sa kaluwasan, seguridad, ug saktong pamesti, lakip na ang pagdili sa dagkong bag ug paggamit og camping chairs.

Sa sunod-sunod nga advisory niadtong Sabado, Enero 3, 2026, ang kadagkoan sa simbahan ningsubli sa mga lagda sa saktong pagsul-ob ug pamatasan sulod sa Basilica.

Ang mga paring Agustino naghangyo sa mga deboto sa pagsul-ob og disente ug angay nga bisti isip pagpakita og pagtahod sa kabalaan sa simbahan.

Mga bisti nga gidili:

• Spaghetti straps, tube tops, tank tops

• Sleeveless o mga senina nga lawom og neckline (plunging)

• Racerbacks o barebacks (abli ang likod)

• Sandos ug crop tops

• Mugbo nga sidsid (skirts), gisi-gisi nga jeans, ug bisan unsang klase sa shorts

• See-through nga senina o shawl

• Kalo (sulod sa simbahan)

Mga bisti nga gitugot:

• Blouse nga naay kwelyo ug kamot

• Knee-length (abot sa tuhod) nga mga dress nga naay kamot

• Sidsid nga abot sa tuhod ug gamay ra ang slit

• Tops nga naay kamot

• Polo o t-shirt nga naay kwelyo

• T-shirts o long-sleeve shirts

• Jeans, slacks, wide pants

• Office wear o smart casual nga pamesti

Kaluwasan ug seguridad

Giawhag ang mga deboto nga dili magdala og dagkong bag sulod sa Basilica sumala sa direktiba sa Cebu City Police Office.

Gidili usab ang mga camping chairs, samtang ang gagmay nga mga bangko (small chairs) gitugot ra.

Ang selebrasyon magsugod sa siyam ka adlaw nga Novena Masses karong Enero 8, diin magtapok ang mga deboto adlaw-adlaw aron mag-ampo ug maghalad og debosyon sa Santo Niño.

Ang ika-461 nga Fiesta Señor nagdala sa tema nga “In Santo Niño We Are One,” nga naghatag og gibug-aton sa panaghiusa diha kang Kristo pinaagi sa pagtuo ug hiniusang debosyon. / DPC

