Mga delegado sa Palaro moabot sa Hulyo 6-7

Ang Palarong Pambansa 2024 nga gikatakdang ipahigayon gikan sa Hulyo 6 hangtod 17, 2024, dunay 10,000 ngadto sa 12,000 ka mga atleta gikan sa 17 ka mga rehiyon nga gipaabot nga motambong.

Ang pahibalo gihimo pinaagi sa opisyal nga Facebook page sa kalihukan, ang Palarong Pambansa 2024-Cebu City, niadtong Biyernes, Pebrero 16, 2024.

Sa eskedyul sa mga kalihukan, ang mga delegado gilauman nga moabot sa Hulyo 6 ug 7, 2024.

Sa chat message sa Sabado, Pebrero 17, 2024, si Cebu City Sports Commission chairman John Pages niingon nga adunay 17 ka mga partisipanteng rehiyon.

Si Pages nagkanayon nga ang Siyudad nagpaabot og 10,000 ngadto sa 12,000 ka mga indibidwal, nga gilangkuban sa mga atleta ug mga coach.

Sa mao nga gidaghanon, wa pay labot niini ang mga escort nga pamilya sa mga atleta.

Si Pages niingon nga sa pag-abot, ang mga delegado tagbuon sa airport ug mga pantalan ug eskortan ngadto sa ilang gitudlo nga billeting quarters.

Matod niya nga libre ang mga higdaanan, tumbler, unlan sa tanang mga atleta.

Siya niingon nga ang Siyudad mohatag og tabang sa transportasyon, bisan og pipila ka mga rehiyon, ilabina kadtong gikan sa Negros ug silingang mga isla, magbiyahe gamit ang ilang kaugalingong mga bus.

Sa Hulyo 7 ug 8, dunay solidarity meetings ug refresher nga ipahigayon.

Dugang pa niya nga ang refresher course para sa mga officiating members (umpires, referees, etc), ipahigayon sa matag sport.

Si Pages nagkanayon nga ang solidarity meetings tambungan sa mga representante sa 17 ka rehiyon, nga gipangulohan sa ilang tagsa-tagsa ka Department of Education (DepEd) regional directors.

Hulyo 9 ang opening ceremony, nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Ang Palaro adunay usa ka adlaw nga pahulay sa Hulyo 10, sa dili pa ang opisyal nga pagsugod sa kompetisyon, nga gikan sa Hulyo 11 hangtod 15. Adunay 28 ka mga dula.

Ang closing ceremony, nga gikatakda sa Hulyo 16, gipaabot nga ipahigayon sa South Road Properties, sa samang dapit diin gipahigayon ang Sinulog 2024.

Sa Hulyo 17 ang pagbiya sa mga delegasyon sa mga atleta.

Matod pa ni Pages nga ang suroy-suroy gikatakdang human sa competition proper apan wala pay piho nga petsa, kay kinahanglan pa nilang makig-alayon sa Cebu City Tourism Office ug Cebu Province Tourism Office kalabot sa maong butang.

“Our Cebu Palaro theme is Beyond Sports. We want them not only to compete at the highest level in sports but also to explore and experience Cebu. Many of these athletes, especially those in elementary school, are traveling for the first time, especially after the pandemic. We want them to bring home good memories of Cebu,” matod ni Pages.

Matod niya nga ilang itanyag ang mga atleta ug mga bisita sa daghang mga kapilian kutob sa ilang mahimo aron sila makapili sa ilang mga kalihukan nga may kalabutan sa turismo.

Matod niya nga nakig-alayon sab sila sa daghang mga establisemento aron maningkamot nga makakuha og diskwento alang sa mga atleta.

PUY-AN

Ang Abellana National School, nga adunay 140 ka mga lawak-saringan, maoy mo-accommodate sa mga opisyal sa maong kalihukan.

Ang City Central Elementary ug High School, nga adunay 128 ka classrooms, itagang alang sa Rehiyon 7-Central Visayas.

Ang CCDA Gothong Elementary ug High School, nga adunay 178 ka mga classroom, magsilbi nga billeting quarters alang sa Rehiyon 11.

Ang Don Sergio Osmeña Memorial National High School, nga adunay 89 ka classrooms, igahin alang sa Rehiyon 5.

Ang Don Vicente Rama Memorial Elem School, nga adunay 86 ka classrooms, ihatag alang sa Rehiyon 1.

Ang Don Vicente Rama High School, nga adunay 117 ka mga classroom, maoy mo-host sa mga delegado gikan sa Rehiyon 8.

Ang Pardo Elementary ug High School, nga dunay 152 ka classrooms, mo-accommodate sa mga partisipante gikan sa Rehiyon 4-B.

Ang Guadalupe Elementary School, nga adunay 158 ka classrooms, i-assign sa Rehiyon 6.

Ang Labangon Elementary School, adunay 95 ka classrooms, itagana alang sa Rehiyon 9.

Ang Lahug Elementary ug High School, nga adunay kinatibuk-ang 95 ka classrooms, igahin alang sa CARAGA region.

Ang Mabolo Elementary School, nga adunay 81 ka classrooms, mo-accommodate sa mga partisipante gikan sa Cordillera Administrative Region (CAR).

Ang Mabolo National High School ug Bagong Lipunan Elementary School, inubanan sa 94 ka classrooms, maoy mo-host sa mga delegado gikan sa Rehiyon 3.

Ang Punta Princesa Elementary School, nga adunay 105 ka mga classroom, itudlo alang sa Rehiyon 10.

Ang Ramon Duterte National Memorial High School, nga adunay 83 ka classrooms, mo-accommodate sa mga partisipante gikan sa Rehiyon 4-A.

Ang Zapatera Elementary ug Night High School, nga adunay hiniusang kinatibuk-ang 114 ka lawak-klasehanan, moalagad sa mga delegado gikan sa rehiyon sa BARMM.

Ang San Nicolas Elementary School, adunay 109 ka classrooms, igahin alang sa Rehiyon 2.

Ang Talamban Elementary ug High School, nga adunay kinatibuk-ang 182 ka classrooms, mag­padayon sa pag-host sa mga dele­gado gikan sa BARMM region.

Ang Tisa Elementary ug High School, nga mokabat sa 141 ka classrooms, mo-accommodate sa mga partisipante gikan sa Rehiyon 12.

Ang Tejero Elementary ug High School gireserba isip billeting quarters.