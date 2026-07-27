Mga drayber sa city bus kasohan tungod sa reverse alarm

Lima ka drayber sa mga bus nga gipanag-iya sa Cebu City Government ug usa ka electrician ang posibleng pasakaan og kasong administratiba human nasayran sa imbestigasyon nga nagbutang sila og unauthorized reverse alarms sa mga city bus nga walay pagtugot.
Sumala sa imbestigasyon sa Department of General Services (DGS), ang maong mga pagbag-o sa mga bus gituyo aron mapalambo ang kaluwasan sa dalan, apan nakahinapos ang mga imbestigador nga nilapas gihapon kini sa mga pamaagi sa gobiyerno tungod kay wala makakuha og pagtugot sa wala pa gihimo ang pag-instalar.
Ang maong rekomendasyon anaa sa report sa DGS nga gipetsahan og Hulyo 20, 2026, nga resulta sa usa ka viral nga video sa social media nga nagpakita sa usa ka city-owned bus nga adunay dili angay nga reverse alarm samtang gigamit sa usa ka funeral service.
Ang insidente nakapukaw og daghang pagsaway gikan sa publiko ug maoy hinungdan nga nagpahigayon ang DGS og fact-finding investigation.
Kini aron masayran giunsa pag-instalar ang mga reverse alarm, kinsa ang nitugot niini, ug kon angay bang ipahamtang ang silot administratiba batok sa mga nalambigit.
Nasuta sa mga imbestigador nga lima ka drayber ang nagbutang og reverse alarms sa ilang tagsa-tagsang gi-assign nga bus nga wala mangayo og pagtugot gikan sa ilang immediate supervisors o sa department head.
Matod sa report, ang lima ka drayber niingon nga ilang gipabutang ang reverse alarms aron mapalambo ang operational safety tungod sa limitado nga panan-aw sa likod sa bus ug sa mga blind spots nga makadugang sa risgo sa aksidente ilabina sa mga pedestrian ug gagmay nga sakyanan kon paatras ang bus.
Upat sa mga drayber nigamit og standard reverse warning devices nga gikuha gikan sa mga decommissioned city buses.
Kini nagpagawas sa kasagarang electronic “beep-beep” nga tingog nga gigamit sa komersyal ug mga sakyanan sa gobiyerno.
Apan usa sa mga drayber nipalit sa iyang kaugalingong reverse alarm ug maoy nipabutang niini.
Ang maong device nagpagawas og dili angay ug non-standard nga tingog.
Mao sab kini ang bus nga nakita sa viral nga video sa social media. / CAV