Mga drayber sa jeep gipahimangnuan nga di makigkompetensiya sa CBRT

Usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ang nipadayag og kabalaka sa posibleng kompetisyon tali sa public utility jeepneys (PUJs) ug sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) system human gipatuman ang “shared-lane arrangement” sa mga dagkong dalan.
Si Cebu City Councilor Winston Pepito niingon nga ang mga drayber sa jeep nga naggamit sa mga bahin sa CBRT lanes kinahanglan nga magbaton og disiplina ug likayan ang pag-overtake sa ubang mga pampublikong sakyanan aron lang makakuha og pasahero.
“Unta ang mga jeepney nga naka-mix lane sa CBRT dili mag-overtake sa ubang public vehicles aron lang makauna og kuha sa pasahero. Ang concept sa CBRT is magsunod ra,” matod ni Pepito.
Gipasiugdahan niya nga adunay mga traffic enforcer nga naka-deploy sa mga CBRT stops ug kinahanglan nilang siguruon nga masunod ang sistema sa saktong paagi, ilabi na ang loading ug unloading sa mga pasahero diha lamang sa mga station.
Gipunting sab ni Pepito nga ang pagtugot sa mga jeepney nga makig-ambit sa CBRT lanes mahimong makamugna og direktang kompetisyon sa mga CBRT bus, ilabi na ang mga unit sa CIBUS nga kasamtangang nagbiyahe sa maong rota. / CAV