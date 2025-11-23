Mga driver sa pier nga nangilad sa pletehan gisugdan og dakop

Gisugdan na sa Cebu City Police Office (CCPO) ang clearing operation batok sa illegal transport activities sa pier area sa Dakbayan sa Sugbo, human nipagawas og kamandoan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa kapulisan ug ubang ahensiya sa gobiyerno kalabot sa reklamo mahitungod sa overcharging sa pletehan sa mga habal-habal ug taxi driver.
Atol sa Peace and Order Council Meeting uban sa bag-ong hepe sa CCPO nga si Police Colonel George Ylanan, gibutyag sa mayor nga nakadawat siyag reklamo mahitungod sa gibuhat sa mga driver sa pier diin ilang singlon og dagkong plete ang ilang mga pasahero nga bag-ong kanaog gikan sa barko.
Ang mga taxi driver dili na mogamit sa ilang metro, sanglit magsabot ra sila sa ilang pasahero sa pletehan, lakip na ang mga habal-habal driver.
Tungod ani, gilusad dayon sa CCPO uban sa Traffic Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Keneth Paul Albotra, Cebu City Transportation Office, Waterfront Police Station ug ubang ahensya ang clearing operation alas 4 sa hapon hangtod alas 6 sa gabii niadtong Biyernes, Nobiyembre 21, 2025, sa may dalan Arellano corner V. Sotto sa barangay Tinago.
Naka-isyu ang mga sakop sa TEU og 11 ka Temporary Operators Permit (TOP), 71 ka traffic citation tickets ug naka-impound og usa ka motor.
Matod ni Colonel Ylanan nga kanunayon na nila kini tungod sa sunod-sunod nga reklamo nga naabot sa buhatan ni Mayor Archival batok sa mga badlungon nga driver sa pantalan.
Ning nagsingabot nga holiday season, modagsa na usab ang daghang bisita gikan sa mga silingang probinsya ug rehiyon nga maoy hinungdan nga ilang estriktohon ang pagpatuman sa city ordinance sa siyudad batok sa mga malapason nga driver. /