Mga duwa nga dugokon, hugta’g bantay - CCPO

NANGANDAM: Ang Barangay Zapatera nangandam og maayo alang sa mga atleta ug coaches sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) sa Palarong Pambansa 2024 aron maayo ang ilang pagkabutang. / via Juvffe Almendras and Althea Penetrante, UP Cebu and UP Tacloban Intern

Arnold Y. Bustamante Nagpadayon ang coordinating conference sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo uban sa mga opisyal sa Cebu City Hall ug sa Visayas Command subay sa paghatag og siguridad sa mga kalihukan sa Palarong Pambansa sa unang semana sa Hulyo 2024. Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office, nga kadtong sports event nga dugokon og daghang mga tawo maoy ilang patutokan sa mga police personnel. Ilang namatikdan nga matag Palarong Pambansa, ang duwa sa basketball maoy labing tan-awon sa mga tawo. Tungod niini, pabutangan kini og daghang mga personnel aron malikayan ang kagubot mugna sa kainit sa duwa. “Every sports venue kay naa man gyuy dula nga daghan kaayo ang manan-aw labi na kining dulang basketball, Atong gi adjust pud ang atong deployment. Magbutang ta’g napulo ka mga personnel. Basin unya’g naay magrambol,” matod ni Dalogdog. Samtang hugot usab nga siguridad ang ipatuman sa CCPO sa 20 ka billeting areas nga maoy puy-an sa mga atleta ug coaches. Matag billeting area adunay walo ka mga personnel nga mobantay sulod sa 24 oras, upat sa adlawan ug upat usab sa gabii ug walay outsiders nga makasulod. Ang mga atleta ug mga delegado hatagan og electronic access card. / AYB