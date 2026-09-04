Mga duwa sa Cesafi karon nauswag sab

Sa ikaduhang sunodsunod nga higayon, nauswag na sab sa wala pa matino nga venue ang nakaeskedyul untang mga duwa sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament karong Sabado, Septiyembre 5, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang kadagkuan sa liga naahat sa pagbuhat niini human gilugwayan og dugang mga adaw ang memorandum nga giisyu ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga isuspenso ang tanang face-to-face nga mga klase gumikan sa giingong dili luwas nga hangin sa Sugbo, agi’g resulta sa dakong sunog sa kalasangan sa Indonesia.
Sa orihinal nga memorandum, niadto ra untang Septiyembre 2 ug 3 gipasuspenso ni Archival ang mga klase apan gumikan kay wala gihapon hingpit nabalik sa normal ang kahanginan sa dakbayan, hayan napugos ang mayor sa lugwayan pa kini og dugang mga adlaw.
“Naa man lagi sa memorandum sa mayor. Kinahanglan ta nga mosunod. Ambot lang kaha karong Dominggo, wala pa ta kahibalo kon ma-postpone na pud,” matod ni Cesafi Deputy Commissioner Danny Duran. / ESL