Mga duwa sa PBA mobalik karon

Mga duwa karon:
5:15 pm- Magnolia batok Converge
7:30 pm- San Miguel batok TNT
Mobalik ang aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup karong Biyernes, Disyembre 5, 2025, sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Sa main game, magsangka ang San Miguel Beermen ug TNT Tropang 5G samtang mag-abot sa premirong duwa ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Converge FiberXers.
Temporaryong giundang ang mga duwa sa liga sa niaging duha ka semana aron paghatag og agianan sa preparasyon ug mismong paghamag sa Gilas Pilipinas sa bag-ohay lang nahuman nga tahas niini sa Window 1 sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers batok sa Guam.
Ang upat ka teams nga mopakita og askiyon karon pulos naggunit og 5-2 nga rekord, sunod sa co-leaders NLEX Road Warriors ug Rain or Shine Elasto Painters nga parehong adunay 6-2 nga baraha. / ESL