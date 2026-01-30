Mga e-taxi mibiyahe na taliwala sa nagpadayon nga panagsabot

Nagsugod na og biyahe sa Sugbo ang mga Green and Smart Mobility (GSM) electric taxi nga gidumala sa kompanya gikan sa Vietnam niadtong Huwebes, Enero 29, 2026, bisan pa man kon ang plano niini nga paglusad gipaubos pa sa pagrepaso.
Ang pagbiyahe sa maong mga sakyanan nahitabo samtang ang sugyot sa GSM nga mopadagan og 600 ka units sa electric taxi sa Metro Cebu nagpabilin pa nga suspendido human nisupak ang mga local taxi operator nga gipangulohan sa United Cebu Taxi Operators Association (Uctoa).
Ang pagsupak nagsugod human niisyu og memorandum ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) niadtong Nobiyembre 2025, diin ang GSM niaplay og prangkisa alang sa 600 ka electric taxi units sulod lamang sa 24 ka oras.
Ang maong pundok una nang nagpadayag og kabalaka mahitungod sa epekto niini sa trapiko ug sa mga lokal nga taxi operator.
Ang pagsuspende sa paglusad sa GSM nga orihinal untang gikatakda niadtong Disyembre 19, 2025, gisuportahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro human sa apela sa mga lokal nga stakeholder.
Ang mga lokal nga operator nisang-at og pormal nga reklamo niadtong Disyembre 23, hinungdan sa paghunong sa paglusad.
Aron matubag ang mas lapad nga isyu sa transportasyon, ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nagtukod sab og Cebu Transport Council nga gitahasan sa paghimo og malungtarong polisiya sa transportasyon sa probinsiya taliwala sa pagduso sa paggamit og mga de-kuryente nga sakyanan.
Atol sa consultation meeting niadtong Enero 5 uban sa GSM, LTFRB ug mga local taxi operator, gipasabot ni Baricuatro nga ang Sugbo sa pagkakaron kulang pa og mga charging station ug wala pay lig-on nga suplay sa kuryente aron daling masuportahan ang dako nga pundok sa mga electric taxi. / CDF