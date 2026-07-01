Mga edipisyo sa 10 ka lokalidad sa Sugbo, gipasusi tungod sa fault lines

Giawhag sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang moabot sa 10 ka mga lokal nga kagamhanan nga mohimo og assessment kay nameligro kini sa high-magnitude nga linog.
Kini nga lakang gihimo sa kagamhanan aron maseguro ang structural integrity sa mga pampubliko ug pribadong mga edipisyo sa probinsiya taliwala sa hulga sa di matag-an nga kalamidad.
Ang maong rekomendasyon gipadayag subay sa gihimong mga pagtuon sa Department of Science and Technology - Philippine Institute of Volcanology and Seismology (DOST-Phivolcs).
Pinaagi sa Earthquake Impact Assessment Module sa Rapid Earthquake Damage Assessment System (Redas) nga gihimo sa Phivolcs, naghimo sila og simulation aron masuta ang mga dapit nga daling maigo sa linog ug ang mamahimong kadaot niini.
Matod ni Cebu Governor Pamela Baricautro, dili igo ang paghatag lang og tabang panahon sa kalamidad. Mas maayo matod pa nga mangandam pinaagi sa pagseguro nga lig-on ang mga edipisyo nga himuong kapasilungan sa mga posibleng mabiktima kon ugaling moigo ang linog.
Si Provincial Administrator Atty. Ace Durano nagkanayon nga kinahanglang i-classify sa matag lokalidad ang mga edipisyo nga angay ayuhon o i-retrofit aron makabarog gihapon kini taliwala sa linog.
Lakip sa gisusi sa Phivolcs ang South Cebu Fault ug Central Cebu Fault nga gikahadlukan nga magdala og dakong kadaot.
Subay niini, mohimo sab og lakang ang Kapitolyo sa pagsusi pag-usab sa building code aron maseguro nga nituman ang mga lokalidad sa pagpalig-on sa ilang mga edipisyo. / ANV