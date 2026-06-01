Mga emergency responder sa Sugbo gipaubos sa subsob nga disaster training

Gipaubos karon sa subsob nga community trainings sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), ang mga emergency responders isip pagpangandam sa mga kalamidad ug emerhensya.
Sumala sa kagamhanan, tipik kini sa ilang inisyatiba sa pagpalambo sa mga ekipo ug padayon nga pag-train sa mga emergency responders pinaagi sa paghatag og practical ug life-saving knowledge sa pagresponde sa panahon sa krisis.
Gawas sa training, gipahibawo sab sa kagamhanan ang pagtukod sa duha ka dagkong warehouses sa Dakbayan sa Danao alang sa amihanang Sugbo ug Lungsod sa Sibonga alang sa habagatang Sugbo.
Kon makompleto, kini nga mga pasilidad magsilbing “hubs” o sentro sa relief goods operations ug base sa mga emergency personnel nga daling ma-deploy kon adunay mahitabong kalamidad sa amihanan ug habagatan.
Isip kabahin sa pagpangandam, nagdugang sab ang probinsiya og mga ekipo sama sa personal protective equipment, rescue tools, emergency patient transport vehicles, heavy equipment, computers, ug operational assets. /ANV