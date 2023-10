Mga empleyado sa DSWD 7 mipahigayon og tree planting

Ang mga kawani sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 nipahigayon og tree planting activity, ubos sa tema nga “Plant for the Next Generation” sulod sa usa ka pribadong luna sa Barangay Mabini, dakbayan sa Sugbo, niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 14, 2023.

Si Regional Director Sha­laine Marie Lucero maoy nangulo sa mga empleyado sa DSWD 7 nga nananom og 200 ka seedlings sa fruit trees ug native trees sama sa guyabano, caimito, calamansi, mango, narra ug molave.

Ang maong ahensiya nipahigayon sa maong aktibidad uban sa koordinasyon tali sa Social Welfare Employees Association of the Philippines (SWEAP), Social Welfare Employees Multi-Purpose Cooperative (SWEMC), ug Association of DSWD Social Workers Incorporated (ADSWI).

Girekomendar sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) Region 7 ngadto sa DSWD 7 ang tree planting activity area sa mga empleyado sa DSWD.

Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Director Lucero ang panginahanglan sa mga empleyado sa DSWD nga adunay “pagpakabana” dili lang sa ilang buhatan o sa field office, kon dili, lakip na sa komunidad.

Gipasabot niya nga nananom sila og mga kahoy aron matabangan ang mga komunidad, ingon nga ang seguridad sa pagkaon mao ang gikinahanglan sa tanan karon.

Samtang, ang pribadong indibidwal nga tag-iya sa maong lote ug ang regional director niingon nga ang labing importante mao nga ang mga kawani makatampo sa komunidad pinaagi sa hiniusang puwersa ug tuyo sa mga empleyado sa DSWD.

“Atong hinumduman, hinaot, we will continue to work together as a DSWD family. And true to our hearts, it is always about service for others, not to ourselves,” matod n Lucero.

Nanghinaut usab ang regional director nga ang mga misalmot sa tree planting activity malingaw sa maong higayon ug magpadayon sa paghigugma sa Mother Earth ug pagmahal sa kasinatian, tungod kay iyang gipasiugda nga dili tanan adunay kahigayunan nga mananom og kahoy bisan unsang orasa.