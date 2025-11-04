Mga empleyado sa gobiyerno makadawat og bonus, cash gift

Gikatakdang makadawat sa ilang year-end bonus ug P5,000 nga cash gift ang mga empleyado sa gobiyerno sulod niining bulana, sumala sa Department of Budget and Management (DBM) niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Sa usa ka pamahayag, si DBM Secretary Amenah Pangandaman nagkanayon nga ang ahensiya nipagawas og P63.69 bilyunes alang sa year-end bonus ug P9.24 bilyunes alang sa cash gift sa 1.85 ka milyon nga sibilyan ug unipormadong mga personahe sa gobyerno sa tibuok nasud.
“Pursuant to Budget Circular No. 2024-3, the year-end bonus and P5,000 cash gift will be released with the first agency payroll of November 2025,” matod sa kalihim.
“We know how much government personnel look forward to this time of the year not just because it’s the season of giving, but because it’s a well-deserved recognition of their service and sacrifice,” dugang niya.
Ang year-end bonus katumbas sa binulan nga basic pay sa kwalipikado nga mga empleyado sa gobiyerno hangtod sa Oktubre 31, 2025.
Ang DBM niingon nga ang mga empleyado nga kuwalipikado nga makadawat sa maong mga benepisyo mao kadtong nakaserbisyo na og labing minos upat ka bulan gikan sa
Enero 1 ug anaa pa sa serbisyo sa gobiyerno hangtod sa Oktubre 31. / TPM / SunStar Philippines