Mga empleyado sa Kapitolyo nga way kabinlan sa anak, naa nay pasilidad

Gisugdan na sa kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang pag-ayo ug pagpalambo sa Child-Minding Center sulod sa compound sa Kapitolyo aron mahatagan og mas maayong suporta ang mga empleyado nga adunay gagmayng mga anak.
Ang maong proyekto gigahinan og P1.6 milyones ubos sa 2026 General Fund ug gilauman nga mahuman sa Nobyembre karong tuiga.
Kon maabli na ang maong pasilidad, dako kini og ikatabang sa mga empleyado sa Kapitolyo, ilabi na sa mga solo parent.
Subay niini mahimo na nilang mabilin ang ilang mga anak sa usa ka luwas nga dapit ubos sa pagdumala sa mga personnel nga gi-assign sa maong pasilidad samtang sila nagtrabaho.
Gipasabot ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ang maong sentro mohatag og kalinaw sa hunahuna sa mga kawani, kay nasayod sila nga maayong pagkaatiman ang ilang mga anak samtang sila nagserbisyo sa lalawigan.
Aron masiguro ang pagpadayon sa maong serbisyo, giaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan ang Resolution No. 86, Series of 2026 nga giduso ni Board Member Lakambini Reluya.
Pinaagi niini, hingpit nang ma-institutionalize o regular ang serbisyo sa kagamhanang alang Child-Minding Center.
Ubos sa maong resolusyon, mopatuman ang maong sentro sa mga serbisyo ug mga developmental activities, basic health ug hygiene.
Ang maong kamanduan naglatid usab sa pag-hire og mga gikinahanglan nga personnel sama sa mga child-care workers, administrative staff, ug utility o maintenance personnel alang sa adlaw-adlaw nga operasyon sa pasilidad.
Pinaagi niini, nagtinguha ang Kapitolyo nga matabangan ang mga nagtrabahong mga ginikanan nga mabalanse ang ilang mga responsibilidad sa trabaho ug ang pag-atiman sa ilang mga anak. / ANV