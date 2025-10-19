Mga estudyante, ginikanan nabalaka sa pagbalik sa F2F classes sa CIT-U

Daghang mga estudyante sa Cebu Institute of Technology – University (CIT-U) ang nagpadayag sa ilang kabalaka kalabot sa desisyon nga ipadayon ang face-to-face classes.
Kini human nipagawas og kamanduan ang CIT-U niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025, nga ang klase ug trabaho sulod sa kampus magpadayon gikan sa Oktubre 20 hangtod 26, human gikompirma sa Cebu City Office of the Building Official (OBO) nga luwas ra ang mga istruktura sa unibersidad sigon sa ilang gipahigayon nga inspeksyon.
Si alyas Jane, usa ka first-year college student, niingon atol sa interbyu sa SunStar Cebu nga mas gusto niya nga ipadayon ang klase online sama sa ubang mga eskwelahan.
Iyang gipasabot nga kini tungod sa kabalaka alang sa kaluwasan ug mental health sa mga estudyante, nga nag-ingon nga daghan ang na-trauma pag-ayo sa linog.
“The recent earthquakes have understandably left many of us anxious, and it’s not easy to focus on exams when safety still feels uncertain. More than just physical safety, our peace of mind matters too, matud ni Jane.
Ang maong kamanduan sa unibersidad nga gi-post sa ilang Facebook page nakakuha usab og mga komento gikan sa mga ginikanan sa estudyante nga nagpahayag og kabalaka sa kaluwasan sa ilang mga anak kon ibalik ang face-to-face classes taliwala sa nagpadayon nga mga aftershocks human sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Samtang giila ang dedikasyon sa unibersidad sa edukasyon, gihatagan og gibug-aton sa uban nga ang kaluwasan ug kaayohan sa estudyante kinahanglan magpabilin nga labing prayoridad sa dili pa ipadayon ang mga kalihokan sa kampus. / DPC