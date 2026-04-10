Mga estudyante sa China migamit og AI nga salamin aron mangodigo

Gikataho sa media sa China nga ang mga estudyante sa unibersidad nag-abang na og AI smart glasses sa kantidad nga 40 ngadto sa 60 yuan ($6 ngadto sa $9) matag adlaw aron gamiton sa pagpangodigo sa mga lisod nga pasulit.
Dugay na nga anaa ang mga smart glasses, apan bisan pa man kon dili pa kini kaayo sikat nga gadget, ang mga bersyon nga duna’y AI paspas nga gisagop sa mga batan-ong estudyante sa China aron maseguro nga makapasar sila sa ilang mga exam.
Sumala sa taho sa Rest of the World, ang mga AI smart glasses nga dunay large language models sikat kaayo karon sa mga estudyanteng Intsik nga gustong mangodigo sa lisod nga mga pasulit.
Aduna kini og camera ug audio, ug pinaagi sa tabang sa AI, kaya niining mo-scan og mga pangutana sa exam ug mohatag og tubag pinaagi sa augmented reality nga dili mamatikdan sa uban.
Ang mga karaang bersyon niini dako ug bug-at tan-awon, apan ang mga moderno nga gihimo sa mga kompanya sama sa Xiaomi ug Alibaba duna na’y nindot nga disenyo nga lisod na mailhan gikan sa ordinaryong antipara.
Bisan pa man kon gidili ang AI smart glasses sa mga nasudnong entrance exam ug civil service exam, gigamit gihapon kini sa mga regular nga pasulit sa eskwelahan nga duna’y katingalahang resulta.
Sa usa ka eksperimento nga gihimo sa mga tigdukiduki sa Hong Kong University of Science and Technology, usa ka estudyante nga nagsul-ob og smart glasses nga duna’y AI model sama sa ChatGPT 5.2 ang nalakip sa top five sa 100 ka estudyante nga duna’y average score nga 92.5.
Ang kasagarang score sa tanang estudyante anaa lang sa 72.
Tungod kay ang presyo niini moabot man og $270 ngadto sa kapin $1,000, dili kaayo sulit ang pagpalit niini kon gamiton lang sa exam.
Apan dinhi nisulod ang mga secondhand marketplace sama sa Xianyu, diin duna’y daghang kapilian sa pag-abang nga nagkantidad lang og 40 ngadto sa 80 yuan ($6 ngadto sa $12) matag adlaw, depende sa modelo.
Si Vivian, usa ka estudyante sa Lalawigan sa Hebei, nitug-an sa Rest of the World nga mogamit siya og AI smart glasses aron mangodigo sa bisan unsang subject nga sa tan-aw niya mahagbong siya, ug iya sab kining ipaabang sa ubang estudyante.
Pinaagi sa usa ka gamay nga remote nga porma og singsing, ang naggamit niini maka-scan sa mga teksto ug pangutana, ug dayon ipakita sa AI ang mga tubag diha sa lente sa antipara nga walay laing makakita. /