Mga estudyante sa komunikasyon sa Sugbo misalmot sa 1081 Exhibit

Nisalmot ang mga estudyante sa komunikasyon gikan sa mga tunghaan sa Sugbo sa usa ka Educational Discussion (ED) kabahin sa 1081 Exhibit nga gi-organisa sa The Communicators of UP (COMMUP), ang opisyal nga organisasyon sa Communication students sa University of the Philippines–Cebu, nga gihimo niadtong Setyembre 18, 2025 sa Theodore Buttenbruch Hall, USC Downtown Campus uban sa tema nga “Ang Kamatuoran sa Mata nga Nagamatyag.”
Ang maong kalihukan dili lang usa ka diskusyon, apan usa ka paghanduraw sa kasaysayan sa Martial Law ug usa ka panawagan sa kabatan-onan nga padayong mosukol batok sa disinformation ug pagpanglimbong sa kamatuoran.
Sa maong forum, gihisgutan ang kahimtang sa mga biktima ug nakaluwas sa Martial Law, ug giila sab ang papel sa media ug sa katawhan sa pagpanalipod sa kagawasan sa pagpahayag.
Ang Communication students lakip na ang mga tinu-an sa BA-communication major in Convergent Media sa University of the Visayas nipakita sa ilang suporta ug partisipasyon sa kalihukan.
Ang 1081 Exhibit nagsugod gikan Septiyembre 17 hangtod 21, 2025, uban sa daghang kalihukan nga nagpunting sa kasaysayan, dayalogo, ug kolektibong aksiyon aron maseguro nga dili malimtan ang mga leksyon sa kagahapon ug hatagag bili ang kagawasan nga gihuptan karon. / BJC