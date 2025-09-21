Mga estudyante sa UP midagkot og kandila alang sa Martial Law victims

Nagdagkot og kandila ang mga estudyante sa University of the Philippines-Cebu aron paghatag og pasidungog sa mga biktima sa Martial Law.
Nagtapok ang mga estudyante sa UP Cebu sa atubangan sa campus niadtong Dominggo, Septiyembre 21, aron barogan ang demokrasya ug magbangutan sa mga kinabuhi nga nakalas atol sa Martial Law regime.
Ang mga kandila nagsimbolo sa kasubo ug kalig-on, ug nagsilbi nga panawagan sa paghinumdom niadtong mga indibidwal kansang mga tingog gipahilom. Ang maong seremonya gidungan sa anibersaryo sa deklarasyon sa Martial Law niadtong 1972.
Gi-organisa sa UP Fiat, CommAP, ug sa 1081 Exhibit, ang maaong kalihokan nga gitumong sa paghatag og katin-awan sa mga human rights abuses sa maong panahon ug pagpasidungog sa handumanan niadtong mga tawo nga mibarog batok sa state oppression. / Pinaagi ni Junior Journo Ryza Lyn Bardos