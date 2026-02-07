Mga fixer ipasumbong sa bag-ong director sa LTO 7

Nanawagan sa publiko ang officer-in-charge Regional Director sa Land Transportation Office (LTO) Region 7 nga si Francisco "Franz" Ranches Jr. nga dili mosalig sa mga fixer.
Giawhag niya nga kinahanglang isumbong dayon sa iyang opisina ang bisan unsang matang sa pagpanuhol o bribery kon kini masinati gikan sa bisan kinsang kawani sa LTO.
Usa kini sa iyang mga prayoridad nga programa human siya nilingkod sa katungdanan sa Central Visayas niadtong Enero 2026.
Bisitahon usab niya ang nagkalain-laing opisina sa LTO sa rehiyon aron masiguro ang hapsay nga dagan sa serbisyo.
"Usa sa atong mga prayoridad nga programa mao ang pagpalambo sa integridad sa mga kawani sa LTO. Gusto nato nga tarong ang atong mga empleyado—dili lang tarong, kondili maginoo pa," matod ni Director Ranches.
Gibutyag usab niya nga ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) bag-o lang nipahigayon og operasyon batok sa mga fixer sa ilang opisina aron hingpit nga mawagtang kining ilegal nga buluhaton.
"Nagpasalamat ko sa CIDG sa ilang walay hunong nga suporta sa atong ahensya. Atong wagtangon kining mga fixer sa tanang opisina sa rehiyon. Kon naay kawani sa LTO nga kinahanglang manubag, mag-atubang gyud siya og silot," dugang niya.
Matod ni Ranches, ang mga kawani sa LTO 7 moagi og mga training ug seminar aron mas masabtan ang mahitungod sa mga ilegal nga buluhaton sulod sa ahensya ug ang katugbang niini nga mga kasong kriminal ug administratiba.
Makigtambayayong ang opisyal sa Civil Service Commission (CSC) ug uban pang importanteng ahensya aron matabangan ang pagpahigayon sa maong mga pagbansay alang sa mga kawani sa LTO 7.
Bag-o lang usab gilusad sa LTO 7 ang Citizens Law Enforcement Hotline nga Facebook Page aron dali nga makasumbong ang publiko mahitungod sa mga kalapasan sa trapiko ug uban pang mga reklamo online. / PR