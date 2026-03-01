Mga flight paingon sa Qatar, Dubai kanselado

Mga flight sa MCIA kanselado tungod sa mga restriksyon sa airspace sa Middle East.
Tungod sa mga airspace restriction sa pipila ka bahin sa Middle East nunot sa nahitabong giyera nga naglambigit sa Estados Unidos, Israel ug Iran, ubay-ubay nga mga flight sa Mactan–Cebu International Airport (MCIA) ang gipangkansela.
Ang MCIAA, sa usa ka mensahe ngadto sa media kaniadtong Dominggo, Marso 1, 2026, nagkanayon nga ang flight sa Qatar Airways paingon sa Doha, Qatar, ug ang flight sa Emirates paingon sa Dubai, United Arab Emirates (UAE), ang gipangkansela.
Matod sa MCIAA, ang duha ka airline nipahibalo na sa ilang mga pasahero mahitungod sa maong mga pagkabalda.
Dugang pa sa mga awtoridad, gilauman nga ang mga kanselasyon makaapekto sa dagan sa mga flight sa MCIA, ingon man sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga pasahero.
Ang tensyon sa Middle East ang hinungdan ngano nga ang pipila ka mga nasod, lakip ang Iran, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, ug uban pa, nagsira sa ilang airspace alang sa mga civilian flight alang sa ilang seguridad.
Sa usa ka bulag nga advisory niadtong Sabado, Pebrero 28, ang MCIA nag-awhag sa mga biyahedor sa pagsusi sa status sa ilang flight, pagkumpirma pag-usab sa ilang mga booking, ug pag-update sa ilang contact details alang sa real-time nga impormasyon sa dili pa moadto sa airport, tungod kay ang pipila ka mga flight mahimong makasinati og kalangan (delays), pag-usab sa rota (rerouting), o kanselasyon.
Matod sa MCIA, ang Qatar Airways temporaryo nga nagsuspenso sa check-in alang sa mga apektadong flight hangtod sa dugang nga pahibalo, samtang ang ubang mga carrier mahimo usab nga makasinati og mga kausaban sa ilang operasyon.
“MCIA continues to coordinate closely with affected airlines and aviation authorities to ensure safe and orderly operations. Further updates will be issued as necessary,” matud sa MCIA. / DPC