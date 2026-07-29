Mga gasolinahan sa Cebu City gidasig sa pagbutang og EV charging stations

Gidasig ang mga gasoline station sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbutang og labing minos duha ka electric vehicle (EV) charging station ubos sa gisugyot nga resolusyon nga nagtumong sa pagpadali sa transisyon sa dakbayan ngadto sa mas limpyo nga transportasyon.
Si Konsehal Edgardo Labella II ang nagpasaka sa maong lakang aron hangyuon ang tanang operator sa mga gasoline station sa dakbayan sa pag-establisar ug pagmentinar og minimum nga duha ka EV charging station sulod sa ilang establisemento subay sa Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act (Evida).
Iyang gihatagan og importansiya ang pagpalapad sa network sa pag-charge sa EV samtang ang Dakbayan sa Sugbo padayon nga nakigbisog sa dili maayong kalidad sa hangin.
Namatikdan niya nga ang mga gasolinahan estratehikong nahimutang sa daplin sa mga dagkong karsada ug sa mga barangay nga naghimo niini nga maayong mga lokasyon alang sa imprastraktura sa pag-charge nga makaserbisyo sa kasamtangan ug umaabot nga mga tag-iya sa EV.
“The availability of accessible EV charging infrastructure at strategically located sites such as gasoline stations would significantly ease range anxiety among current and prospective EV owners and encourage a faster shift to electric mobility,” matod pa sa resolusyon.
Gawas sa pagsuporta sa programa sa gobiyerno alang sa limpyo nga transportasyon, ang sugyot nag-ingon nga ang pagbutang og mga charging station makahatag sab og kaayuhan sa mga operator sa gasoline station sanglit modaghan ang ilang kustomer. / CAV