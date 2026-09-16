Mga habal-habal drayber sa Norte, nakadawat og ayuda

Niabot sa 1,592 ka habal-habal drivers sa Northern Cebu ang nakadawat og P3,000 nga pinansyal nga ayuda gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Martes, Septiyembre 15, 2026.
Gipahibawo sa kagamhanan nga nikabat sa P4.8 million ang kinatibuk-ang gigahin alang sa pinansyal nga ayuda sa mga habal-habal driver sa Lungsod sa Daanbantayan ug Medellin, tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod.
Gawas sa pinansyal nga ayuda, nakadawat sab ang mga benepisyaryo og tag-10 ka kilo nga bugas ubos sa programa nga “Bigay Bigas para sa Masa.”
Base sa labing ulahi nga oil price adjustment nga gipatuman sa Department of Energy (DOE), adunay laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga epektibo hangtod Septiyembre 21.
Ang presyo sa gasolina nisaka og P5.68 matag litro, diesel; P4.31 matag litro, samtang ang kerosene nisaka og P4.62 matag litro.
Matod sa mga awtoridad, ang padayong pagsaka sa presyo sa lana nalambigit sa epekto sa nagpadayong krisis sa Middle East, lakip ang mga geopolitical conflict nga nakaapekto sa global oil supply ug presyo. / ANV