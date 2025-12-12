Mga 'hari' gilubong sa ilang korte

Nagmangtas ang Denver Nuggets sa mismong korte sa Sacramento Kings ug niposte’g dominante nga 136-105 nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Sacramento, California sa Biyernes, Disyembre 12, 2025 (PH time).
Ang Nuggets nilubong sa Kings og 31 puntos ug franchise record nga 11 ka sunodsunod nga road win games. Ang 136 nga puntos sab sa Nuggets nitabla sa ilang season-high points karon nga season.
Ang All-star bigman nga si Nikola Jokic nipupo og 36 puntos, 12 rebounds, ug walo ka assists para dalhon ang Nuggets ngadto sa 18-6 (win-loss) record nga maoy ikaduha sa Western Conference luyo sa defending champion Oklahoma City Thunder (24-1).
Ang backup ni Jokic sa ilawon nga si Jonas Valančiūnas nipakatap og 15 puntos sulod lang sa 19 minutos nga duwa og nakahimo’g perpekto nga 7-of-7 shooting sa field ubanan sa unom ka rebounds.
Niamot sab si Peyton Watson og 21 puntos gikan sa 7-of-10 shooting sa field, samtang si Cameron Johnson nitunol og 16 puntos, ug si Jamal Murray ug Tim Hardaway Jr. nidugang og 11 puntos matag-usa para sa Nuggets.
Wa pa mapilde og road games ang Denver sukad niadtong Oktubre 31 batok Portland Trail Blazers.
Si Malik Monk nibuhat og 18 puntos para sa pilderong Kings, ang beterano nga si Russell Westbrook nitunol og 17 punto,s samtang si Maxime Raynaud nihatag og 15 puntos og siyam ka rebounds. / RSC