Mga higante magtigi na

Mga duwa karon:
5:15 pm- Titan Ultra batok Terrafirma
7:30 pm- Converge batok Macau
Sugdan karong Miyerkules, Marso 11, 2026, ang gikahinamang Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 sa Ninoy Aquino Stadium.
Sa premirong duwa, magsangka ang Titan Ultra Giant Risers ug Terrafirma Dyip samtang mag-abot sa main game ang Converge FiberXers ug guest team Macau Black Bears.
Gikahinaman kining maong komperensiyaha kay gawas nga adunay guest team gikan sa gawas sa nasod, wala sab limit ang gitas-on sa imports.
Ning labing unang adlaw sa midseason conference, duha sa labing taas nga imports ang magparang.
Gipangtumbok mao sila si seven-foot dynamo Kylor Kelley sa FiberXers ug ang 7’7” nga higante sa Black Bears nga si Sam Deguara, kinsa maoy labing taas nga tawo sa iyang nasod nga Malta.
Ang Terrafirma aduna sab 7-footer nga import nga si Mubashar Ali, kinsa makigparang karon ni 6’10” Michael Gilmore sa Giant Risers.
Kasagaran sa teams ning maong komperensiya nanguha og tag-as nga imports ug usa sa labing giatangan mao si 7’3” Bol Bol, kinsa gikuha sa TNT Tropang 5G.
Si Bol lab-as pa gikan sa National Basketball Association (NBA) diin katapusan siyang nagduwa ubos sa kampo sa Phoenix Suns niadto lang 2024-25 season.
Karon pang Marso 20 masubhan si Bol sa PBA atol sa pagpakigsangka sa Tropang 5G sa Rain or Shine Elasto Painters. / ESL