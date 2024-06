Mga higante mangatak sa PBA Season 49

Ibalik sa Philippine Basketball Association (PBA) nga wala’y limit sa height sa imports sugod sa Season 49 Commissioner’s Cup.

Nagkanayon si commissioner Willie Marcial ning bag-uhay lang nga nauyonan na kini sa Board of Governors.

Niini, gilaumang magpanon ang higanteng imports sa liga sa umaabot.

Hinuon ang Governor’s Cup, nga maoy mosugod sa season, magpabiling 6’6’ ang limit sa height sa imports.

“Pumayag na din ang Board sa pino-propose ko na unlimited height ang import sa Commissioner’s Cup 2nd Conference,” matod ni Marcial nga napatik sa www.pba.ph.

Katapusang gipatuman sa PBA nga wala’y limit sa height sa imports niadtong 2016 Commissioner’s Cup, hinuon ang upat lang ka teams nga nagbitay sa ubos sa miaging komperensya mao ang gitugotang makapahimulos niini.

Gihisgutan sab ni Marcial ang kabahin sa paggamit og duha ka imports sa Commissioner’s Cup hilabi na kon madayon nga adunay guest team gikan sa gawas sa nasod nga moapil.

“As of now, bukas sila (Board) sa two imports. Sigurado yun pag sumali yung kausap namin, baka mag two imports tayo,” dugang ni Marcial.

Niadtong dekada 80 ug 90 katapusang gigamit sa PBA ang duha ka imports nga format diin daghang nabantog nga panagpares sama nila ni Billy Ray Bates ug Michael Hackett sa Brgy. Ginebra Gin Kings. / ESL