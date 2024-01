Mga hulagway sa Sinulog sa Lalawigan sud sa CCSC

Mabulukon ang Sinulog sa Lalawigan sa Cebu City Sports Center (CCSC) sa Dominggo, Enero 14, 2024.

Sila si Mayor Michael Rama ug Bise Mayor Raymond Alvin Garcia ug ubang mga opisyal sa dakbayan ningtambong sa kalihukan nga gipasiugdahan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa pagpangulo ni Gob. Gwendolyn Garcia.

Lakip sa nitambong sa ningsaksi sa pasundayag sa 16 ka contingents gikan sa kalungsoran ug duha ka guest performers mao ang pipila ka mga opisyal sa nasudnong kagamhanan.

Atol sa iyang pakigpu­long, si Rama nagkanayon nga “In the name of Sto Niño, we should not be divided. In the name of Sto. Niño, we are one Cebu.”

Ang mga hulagway nga makita kuha ni Amper Campaña, photographer sa SunStar Cebu.

Atol ning pagsuwat, ang Sinulog sa Lalawigan wala pa matapos apan ang full live coverage naa sa www.sunstar.com.ph, SunStar Cebu ug Suntar Philippines Facebook pages.