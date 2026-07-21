Mga imported nga de lata gi-shoplift, pangkonsumo

Nadakpan ang 31-anyos nga lalaki human mangawat og mga de lata nga nagkantidad og P2,047 sa usa ka convenience store sa Gorordo Avenue, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo, alas 7:30 sa buntag sa Hulyo 20, 2026.
Ang suspek nga dali ra sab nadakpan giila sa alyas Jerry, way trabaho, residente sa Sityo Caembol, Barangay Tisa.
Base sa imbestigasyon, nakit-an sa assistant manager sa maong tindahan nga gisulod sa suspek ang mga de lata sa iyang backpack ug nilahos og gawas nga wa mobayad ngadto sa kahera.
Sa dihang gisita, nasakpan siya ug narekober ang tanang iyang gikuha. Lakip sa mga narekober ang siyam ka lata sa premium nga canned goods, apil ang mga imported nga produkto nga iyang gi-shoplift.
Niangkon ang suspek nga napugos lang siya sa pagpangawat sa maong mga de lata alang sa iyang konsumo ilabi na nga wa siya’y trabaho.
Apan, nasayran sa kapulisan nga ikalima na kini nga higayon nga napriso ang suspek tungod sa susamang kaso.
Gitanggong na siya sa Mabolo Police Station ug nag-atubang og kasong pagpangawat. / JDG