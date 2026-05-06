Mga intsik nangatak na sa Cebu

Nangabot na sa Sugbo kagahapon, Miyerkules, Mayo 6 2026, ang unang panon sa kampo ni Chinese knockout artist Dianxing Zhu (16-1, 14KOs), kinsa makigbinukbokay ni Filipino Ian Paul Abne (12-0, 4KOs) sa main event sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event, nga gikatakda karong Sabado, Mayo 9, sa New Cebu Coliseum.
Nagkanayon ang promoter ning maong boxing card nga si Lorenzo “Chao” Sy, madasigon ug masaligon nga nangabot ang grupo ni Zhu, kinsa sa sayo pa nibahad nga iyang pakamangon ang sakop sa Cebu-based ARQ boxing stable niya nga kontra.
“Ingon ang manager (Robin Wong) nga ‘we come here to win’. Dako kaayo sila og pagsalig sa ilang boxer,” matod ni Sy.
Nangabot sila si Zhu ug Wong sa Sugbo nga adunay kaubang 11 ka mga kababayan.
Matod ni Sy nga aduna pa’y ubay-ubay nga mga kababayan si Zhu nga mangabot ugma aron mohatag kaniya og suporta ning awaya, nga usa ka International Boxing Federation (IBF) minimum weight word title eliminator.
Ang modaog ning sangkaa mao ang mahimong mandatory contender ni IBF minimum weight champion Filipino Pedro Taduran, kinsa personal nga mosaksi sa away.
Sa laing bahin, nagkanayon si Sy nga tanang mga away ning boxing card nga iyang gipasiugdahan gilaumang pulos kulbahinam ug saktong binukbokay ang masaksihan.
“Mao man gyud na akong gusto, kanang kulatahay gyud,” matod ni Sy, kinsa maoy tag-iya sa Chao Sy International Promotions. / ESL