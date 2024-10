Mga James mingkulit og history

Sama sa gilauman, nikulit og kasaysayan si Los Angeles Lakers superstar LeBron James ug ang iyang kinamaguwangang anak nga si Bronny atol sa daog sa Lakers batok sa Minnesota Timberwolves, 110-103, sa pagsugod sa bag-ong season sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Oktubre 23, 2024 (PH time).

Ang mga James mao ang labing unang amahan ug anak nga nagdungan pagduwa sa regular season sa kasaysayan sa NBA.

“Y’all ready? You see the intensity, right? Just play carefree, though,” matod ni LeBron ngadto kang Bronny sa wala pa nagsugod ang duwa.

Ang panag-estorya sa amahan ug anak nakuha sa TNT cameras ug microphones.

“Don’t worry about mistakes. Just go out and play hard,” dugang batbat ni LeBron ngadto kang Bronny.

Si LeBron, 39, apil sa starting unit unya dihang nisulod si Bronny, 20, sa nahabiling upat ka minutos sa 2nd quarter, niugyaw ang abiba sa home crowd nga nagtampunsisok sa Crypto.com Arena.

Sulod sa duha ka minutos ug tunga nga dungan nga nagduwa sila si LeBron ug Bronny.

Sa labing unang jumpshot ni Bronny, nasipyat siya sa iyang three-point attempt ug wala kini nakamugna og puntos sa labing una niyang pagduwa sa NBA.

Ang Lakers gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 36 puntos ug 16 rebounds, niamot og 18 puntos si Rui Hachimura, nihatag og 16 puntos si LeBron samtang nitampo og 12 puntos si Austin Reaves.

Ang Timberwolves gipangulohan ni Anthony Edwards pinaagi sa iyang 27 puntos, nihatag og 16 puntos si Julius Randle, nihatag og 14 puntos si Nickeil Alexander-Walker, nitunol og 13 puntos si Rudy Gobert samtang nihatag og 12 puntos si Naz Reid. / AP