Mga Kano nga boksidor gisaway ni Naoya Inoue

Dunay nabantayan sa mga Amerikano nga boksidor si pound-for-pound king Naoya Inoue base sa iyang mga away.

Sa iyang unang pagtaak sa super bantamweight batok kang Stephen Fulton, iyang nabantayan nga ang iyang kanhi kontra di gusto nga maigo sa nawong.

“I don’t know if it’s because he’s American, but he doesn’t like getting punched in the face. Their boxing style is different from Japanese fighters who fight with Yamato Damashii (Japanese spirit),” kutlo sa firstsportz.com base sa interview sa Ring Magazine sa 122-lb. undisputed champion.

Matod ni Inoue nga si Fulton nilikay sa pagpakigbinukbokay kaniya.

Siya niingon nga kadaghanan sa mga Amerikanong boksidor naglikay nga maigo sa sukmag sa nawong.

Sa unang round pa lang, iyang nabantayan ang hitsura sa nawong ni Fulton, kinsa iyang gilangkatan sa duha ka mga bakos, WBC ug WBO, pinaagi sa 8th round TKO.

Matod niya nga naglikay si Fulton nga makigbinanatay kaniya ibabaw sa ring.