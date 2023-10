Mga kapitan mapilde di magpadala?; gitagan-an

Dili kaayo mag-agad ang Dakbayan sa Sugbo sa kabarangayan aron mapausbaw ang seguridad atol sa pag-obserbar sa Kalag-Kalag 2023, ilabi na kon dili makadaog ang mga opisyal karon sa piniliay.

Si Cebu City Councilor Philip Zafra, pangulo sa committee on peace and order, niingon sa pakighinabi sa Miyerkules, Oktubre 25, 2023, nga usa sa mga isyo atol sa iyang pakigtagbo sa lainlaing mga ahensya, nga gilangkuban sa Cebu City Police Office (CCPO), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), Police Coordinating and Advisory Council (PCAC), Department of Public Service (DPS), Prevention Restoration Order Beautification Enhancement (Probe), Traffic Management Office sa dakbayan, ug tagsa-tagsa ka mga tagdumala sa sementeryo, mao ang dako nga kabalaka sa paggamit og dugang mga personnel gikan sa mga barangay.

“The crucial thing is, among na brought during our last meeting, considering nga approaching ang barangay election; kon mapildi simbako ang barangay captain on October 30, makapadala pa ba siya og augmentation?,” matod ni Zafra said.

Matod niya nga aron matubag ang maong kabalaka, ang Siyudad nimando sa police agency ug auxiliary forces sa pag-andam sa mga contingencies kon ang usa ka barangay dili makahatag og dugang personnel.

“Dili lang jud ta mag-rely most sa barangay, we have to rely on each other’s strength; maong amo nana gipangandaman,” dugang ni Zafra.

Hinuon iyang giklaro nga ang pag-isa niining maong dakong kabalaka wala magpasabot nga mahitabo kini, sanglit bisan og mapildi ang incumbent barangay kapitan sa piniliay, opisyal nga mahuman ang ilang termino karong Nobiyembre 30.

“Pwede paman jud unta (nga mopadala sila), apan kabalo baya ta usahay...maong amo na lang jud gipangandaman,” matod ni Zafra.

Matod niya nga 27 ka sementeryo ang i-monitor sa Siyudad, apil na ang anaa sa kabukiran. Hinuon, hatagan og espisipikong pagtagad ang pipila ka mga sementeryo, sama sa mga sementeryo sa Carreta ug Calamba, ug uban pang dagkong mga sementeryo.