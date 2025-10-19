Mga kaslonon nga na-scam tabangan sa Provincial Board

Andam nga moabag ang mga bokal sa Hunta Probinsyal sa mga magtiayon nga na-scam sa ilang mga coordinator sa kasal.
Kini maoy gipahibawo ni Bokal Red Duterte, tsirman sa Committee on Tourism sa probinsya sa Sugbo.
Matod ni Duterte nga ubay-ubay na ang iyang nadungog nga mga kaslonon nga nailad sa wedding coordinators.
“In so far nga kaning scams nga quiet rampant kay daghan kaayog mga tawo nga mapahimuslanon,” matod ni Duterte.
Lakip sa iyang kabalaka mao ang epekto niini sa Sugbo isip ilado nga wedding destination.
Iyang gipasabot nga subay sa balaod, mahimong mapasakaan og kaso ang coordinator nga wala motuman sa sabot subay sa kontrata.
Subay niini, gipasalig ni Duterte nga andam nga moabag ang mga bokal gikan sa nagkadaiyang distrito sa mga reklamo sa ilang mga konstituwente nga nabiktima sa giingong wedding scam.
Giawhag ni Duterte ang mga nabiktima nga modangop sa iyang buhatan ug sa buhatan sa mga representante sa ilang distrito aron maabagan kini ilabi na sa legal nga aspeto.
Sa kasamtangan, ang legislative department sa Kapitolyo bukas kini sa 24 oras alang sa ilang mga konstituente nga dunay problema dili lang sa legal, lakip sa pinansyal ug uban pang mga yangungo. / ANV