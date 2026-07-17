Mga kaso ni Rama, kaubanan; gibasura sa Sandiganbayan

Gibasura sa Sandiganbayan Seventh Division ang tulo ka mga kasong graft nga gipasaka batok ni kanhi Mayor Michael Rama ug laing lima ka kanhi opisyal sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini human madesisyuni sa korte nga napakyas ang mga amended information, pagdetalye sa nahimong kalapasan sa mga akusado.
Sa usa ka 24-pages nga resolusyon nga gipagawas niadtong Hulyo 16, 2026, gitugotan sa anti-graft court ang Manifestation with Omnibus Motion ni Rama, gisalikway ang motion for reconsideration sa prosekusyon, gimando ang pagbalik sa piyansa sa mga akusado, ug gitangtang ang Hold Departure Orders (HDOs) nga giluwatan batok sa unom ka akusado.
Ang resolusyon gisuwat ni Associate Justice Lorifel Lacap Pahimna, uban sa pag-uyon nilang Associate Justices Hans Chester Nocom ug Georgina Hidalgo.
Gawas kang Rama, ang kaso gipasaka sab batok nilang kanhi City Administrator Leizl Calamba ug kanhi mga opisyal sa bids and awards committee nga silang Lyndon Bernardo Basan, Conrado Ordesta III, Janeses Ponce, ug Dominic Diño.
Ang labing dinalian nga resolusyon naggikan sa ruling sa korte niadtong Hunyo 2, 2026, nga nag-aprobar sa mga motion to quash nga giduso nilang Basan, Calamba, Ordesta, Ponce, ug Diño human nakit-an nga ang mga amended information wala magpakita og kalapasan o krimen.
Apan si Rama wala ni-file og motion to quash human gi-amend sa prosekusyon ang mga impormasyon.
Imbes nga mobuhat niini, nisulod siya og conditional plea of “not guilty” ug sa ulahi ni-file og Manifestation with Omnibus Motion diin siya nangatarungan nga ang maong desisyon kinahanglan sab nga magamit kaniya tungod kay ang tanang akusado gikasuhan ubos sa dungan nga amended informations ug giingong nagkunsabo.
Niaprobar ang korte niini.
Ang depekto sa amended informations dili lang alang sa lima ka akusado nga ni-file og motion to quash, apan nakaapekto kini sa tibuok kaso, lakip na ang kang Rama.
Gitataw sab sa Seventh Division ang Section 9, Rule 117 sa Rules of Court nga nagkanayon nga ang rason nga “the facts charged do not constitute an offense” usa sa mga exception nga dili matawag nga gi-waive bisan pa og mapakyas ang akusado sa pag-file og motion to quash sa wala pa mosulod og plea.
Sa paglig-on sa unang desisyon, ang Sandiganbayan nagpabilin sa baruganan nga ang prosekusyon napakyas sa paglakip sa aktwal nga detalye sa mga kamatuoran nga nagpakita kon giunsa sa matag akusado paghimo ang krimen.
Gitinguha sa korte nga samtang gilista sa mga information ang mga elemento sa paglapas sa Section 3(e) sa Anti-Graft Law, igo lang kini naghisgot og mga legal conclusion ug napakyas sa pag-asoy sa mga tataw nga overt acts o omissions nga mabasol sa matag akusado.
Matod sa korte, ang mga amended information wala nagtumbok sa giingong kriminal nga buhat “with particularity” nga igo na unta aron mapahibalo ang akusado sa mga sumbong batok kanila.
Giklaro sa korte nga napakyas ang prosekusyon sa pagpakita og “even a glimpse” sa mga sayop nga giingong gihimo sa matag akusado nga naglangkob sa graft. / CAV