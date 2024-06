Mga kaso sa dengue sa CV misaka og 95%

Bisan sa grabeng kainit sa adlaw atol sa El Niño phenomenon nga niresulta sa pagkauga sa mga suba ug agianan sa tubig, ang mga kaso sa dengue sa Central Visayas nisaka og mga 95 porsiyento sa unang lima ka buwan sa 2024, usa ka opisyal sa Department of Health (DOH) nikompirmar niini niadtong Lunes, Hunyo 3, 2024.

Si Ronald Jarvic Buscato, regional program manager sa Department of Health-Central Visayas Communicable Diseases Section, niingon nga niadtong Lunes, base sa DOH Dengue Surveillance Report, kapin sa 6,200 ka mga kaso sa dengue ug 14 ang nangamatay nga natala gikan sa Enero 1 hangtod Mayo 20, 2024.

Si Buscato niingon nga mas taas kini og 95 porsiyento itandi sa samang panahon niadtong 2023.

Ang dengue fever nakaapekto sa mga indibidwal gikan sa duha ka mga bulan ang edad hangtod 98 anyos, ug ang median nga edad natala sa 10-anyos, dugang niya.

“Bisan kinsa pwede magka-dengue. Usahay mahimong misconception nga healthy sila kay dili na magka-dengue,” matod ni Buscato.

“Pinaka highest nato kay ang Bohol with around 2000 cases, followed by Cebu, Negros (Oriental), and atong Tri-cities (Cebu, Lapu-Lapu, and Mandaue),” matod pa ni Buscato.

Siya nidugang nga kini nga mga numero mahimo nga motaas sa pagsulod sa ting-ulan, busa iyang gipahinumdoman pag-usab ang tanang local government units ug rural health units sa pagsugod sa paghimo og mga polisiya ug programa alang sa mga interbensyon.

Apil na niini ang massive clean-up drives ug pagpangita ug pagguba sa breeding place aron malikayan nga motungha o mograbe ang dengue fever.

Ang DOH adunay 5S Strategy para sa pagpamenos sa dengue outbreaks, nga nag-awhag sa publiko sa pagpraktis sa pagpangita ug pagguba sa breeding sites, pagpangita og sayo nga konsultasyon, ug self-protective nga mga lakang, say yes sa fogging, ug pagpatunhay sa hydration.

Ang Hunyo mao usab ang DOH Dengue Awareness Month.

Gipasabot ni Buscato nga ang dengue sagad usa sa mga sakit nga motunaw sa ting-uwan apan ilang nakita nga tungod sa huwaw, daghan ang magpundo og tubig nga walay insaktong tabon hinungdan nga puy-an kini sa matang lamok nga nagdala sa dengue virus, ang Aedes aegypti.

Kini nga matang sa lamok mangitlog sa limpiyo nga linaw nga tubig. / EHP