Mga kaso sa dengue sa nasod ming-us os

Bisan pa sa pagsugod sa El Niño phenomenon, ang Department of Health (DOH) mitaho niadtong Biyernes, Marso 1, 2024,sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga kaso sa dengue nga natala sa nasod.

Sa usa ka pamahayag, ang DOH miingon nga ang gidaghanon sa mga sakit nga dala sa lamok nagkunhod sa miaging mga semana.

“The DOH reports a notable 11 percent reduction in dengue cases nationwide observed from January 14 to 27, 2024, with 7,434 cases, in comparison to the preceding period from January 1 to 13, 2024, which had 8,368 cases,” matod sa pamahayag.

“There is a further decrease in the subsequent period from January 28 to February 10, 2024, where only 5,267 cases were recorded,” kini nidugang.

Ang departamento sa panglawas, sa laing bahin, niingon nga adunay kinatibuk-an nga 67 nga nangamatay sa dengue nga gitaho gikan sa Enero 1 hangtod Pebrero 10, 2024.

Sa sayo pa, ang DOH miingon nga ang hulga sa mga kaso sa dengue taas sa panahon sa El Niño tungod kay ang mga tawo hilig nga magpundo og tubig, nga nahimo’ng mga dapit sa pagpasanay sa mga lamok.

Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, ubay-ubay na nga mga probinsiya ang apektado sa El Niño ug nakasinati na og hulaw.

Tungod niini, gisubli sa DOH ang panawagan sa publiko nga palig-unon ang pagpatuman sa 5S nga estratehiya batok sa dengue.