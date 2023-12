Mga kaso sa stroke misaka

Usa ka opisyal gikan sa Southern Philippines Medical Center (SPMC)-Department of Emergency Medicine niingon nga ilang naobserbahan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga na-stroke sa tuig 2023.

Si Alisa Betina A. Lim, chief resident sa Department of Emergency Medicine sa SPMC, niingon atol sa Kapehan sa PIA niadtong Biyernes, Disyembre 15, 2023, sa NCCC Mall VP, nga sa pagkakaron nagtagad sila og average nga lima ngadto sa unom.ka mga pasyente sa stroke kada adlaw sa emergency room.

“We have an increasing trend of stroke patients, maliban din doon [apart from that], there is an increasing trend of people, especially the elderly coming in the Emergency Department complaining of headache and elevated blood pressure,” matod niya.

Dugang pa ni Lim nga nakita nila ang pagsaka sa ihap sa mga na-stroke sa tibuok tuig 2023. Base sa ilang talaan, matod niya, kasagaran niini nga mga pasyente anaa na sa early 40s ngadto sa late 60s ug kasagaran adunay mga comorbidities sama sa diabetes ug hypertension. Gihatagan niya og gibug-aton nga sa mga party kanunay silang magpatuyang sa alkohol ug tambok nga mga pagkaon tungod kay nakalimtan nila ang pag-inom sa ilang tambal nga peligro nga hinungdan sa stroke.

Si Dr. Kenny Gene R. Salvador, Emergency Medicine Specialist, midugang nga ilang gitan-aw karon ang pagsaka sa uso tungod kay ilang gipaabot nga mosaka ang gidaghanon sa mga sakit nga medikal sama sa atake sa kasingkasing, stroke, dili makontrol nga diabetes, taas nga presyon sa dugo ug trauma nga samad tungod sa pagkahubog sa alkohol, ilabi na sa panahon sa holidays.

Gihatagan og gibug-aton ni Salvador ang kamahinungdanon sa pagkuha og follow-up check-up gikan sa usa ka medical professional aron makontrol ang ilang sakit karon.

Matod niya nga ang mga pasyente nga adunay komorbididad kinahanglan makigsulti sa ilang doktor ug mangutana kon unsa nga pagkaon ang ilang kan-on ug unsa ang kinahanglan nga likayan tungod kay kini nga mga butang napasagdan sa panahon sa holiday.

Gipasabot niya nga ang stroke, isip usa ka kondisyon, mahitabo sa kinatibuk-an kon walay igong dugo nga gihatag sa usa ka partikular nga bahin sa utok.

Kasagaran kini tungod kay adunay pagbabag o adunay pagbuga sa dugo sa mga ugat, nga nagpugong sa dugo sa pagsuplay og oxygen sa utok, o adunay usa ka ugat nga mibuto tungod sa kusog nga presyur.

Adunay timailhan ang pasyente nakasinati og stroke busa, hinumdoman ang BEFAST: B nagkahulogan og balance, E sa eyes, F nagkahulogan sa Face, A nagpasabot sa Arm, S nagpasabot sa Speech, ug T nagpasabot og Time is of the essence.