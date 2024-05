Mga kaso sa TB sa 2023 misaka

Bisan sa libre nga mga tambal ug pagtambal, ang mga kaso sa tuberculosis (TB) nagpadayon sa pagsaka sa 2023, tungod kay ang sosyal nga stigma nga gilambigit sa sakit nakababag sa mga tawo sa pagpangita sa medikal nga atensyon gikan sa mga propesyonal sa panglawas bisan kon ang mga simtomas sama sa grabe nga ubo ug wala mahibal-i nga hinungdan sa pag-us-us sa timbang nagsugod sa pagpakita.

Si Department of Health Central Visayas (DOH 7) Director Jaime Bernadas niingon sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Mayo 3, 2024, nga ang publiko nagpadayon sa pagtan-aw sa way undang nga pag-ubo ug wala mapasabot nga pagmenos sa timbang isip “normal phenomenon.”

Niadtong 2023, ang Central Visayas nakatala og 36,758 ka mga kaso sa TB. Sa maong ihap, 86 porsiyento o 24,749 ka mga pasyente ang naayo o nakakompleto sa tambal, sumala ni Ronald Jarvik Buscato, DOH 7 head sa Communicable Diseases Section.

Ang nahabilin nga 14 porsyento sa mga pasyente nga wala makakompleto sa tambal maoy nabalak-an tungod kay kini moresulta sa paggrabe sa ilang sakit nga TB ngadto sa usa ka kaso nga drug resistance, ingon ni Bernadas.

Gitataw ni Bernadas nga ang TB usa ka makatakod nga sakit ug mahimong makamatay kon dili matambalan.

“TB is really misunderstood by our people. They think TB is normal because if you ask a person if he has cough, the usual answer is yes I have, Doc. But cough is natural,” matod ni Bernadas.

Giklaro ni Bernadas nga walay natural o normal nga ubo nga walay kalambigitan sa bisan unsang sakit sama sa TB.

Aduna usay mga kaso nga ang mga pasyente napakyas sa pagkompleto o napasagdan ang ilang unom ka bulan nga tambal.

Ang DOH nanghatag og libreng diagnostics sama sa X-ray, libreng konsultasyon ug tambal aron mawagtang ang sakit ubos sa Tuberculosis Directly-Observed Treatment Short Course (TB-DOTS) program, nga mahimo’ng ma-avail sa mga barangay health centers sa tibuok nasod.

Ang Dakbayan sa Sugbo maoy nag-unang nakatala sa labing daghang kaso sa highly urbanized areas nga 7,850; gisundan sa Lapu-Lapu City sa 3,163; samtang ang dakbayan sa Mandaue adunay 2,463 ka mga kaso niadtong 2023, matod ni Buscato.

Siya niingon nga kadaghanan sa mga kaso natala sa mga lugar nga daghang mga tawo ug urbanized tungod sa dasok nga populasyon nga dali makuha ang TB ingon nga usa ka peligro nga mananakod nga sakit.

Si Buscato niingon nga ang mga kaso sa TB niadtong 2023 mas taas og lima ngadto sa napulo ka porsyento kon itandi niadtong 2022.

Sa mga probinsya, ang Cebu unang nakatala og 11,943; gisundan sa Negros Oriental sa 6,643; Bohol sa 4,443, ug Siquijor nga adunay 253 ka kaso.

Kadaghanan sa mga kaso sa TB nga natala nahitabo sa mga tawo nga 18-50 anyos. / EHP