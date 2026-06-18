Mga Katoliko gidasig sa pagpadayon sa pag-ampo taliwala sa hulga sa teknolohiya

Giawhag sa usa ka obispo sa Simbahang Katoliko ang mga magtutuo nga ibalik ang pagbutang og mga altar sulod sa ilang panimalay ug padayunon ang pag-ampo sa rosaryo.
Giluwatan ni San Jose de Antique Bishop Marvyn Maceda ang maong panawagan aron palig-onon ang mga panimalay isip sentro sa pag-ampo ug pagtuo taliwala sa iyang gitawag nga nagkadaghang hulga sa espirituhanong aspeto.
Matod niya, daghang mga pamilya ang inanay nang nipadaplin sa mga tradisyonal nga timaan sa debosyon, lakip na ang mga altar sa balay nga kaniadto nagsilbing sentro sa pag-ampo, ug gipuli na niini ang mga kalingawan ug digital nga mga kabalisa (distractions).
“Put it (the altar) back to signify that Jesus is the King of the house,” matod ni Maceda sa usa ka artikulo nga napatik sa website sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines News.
“A big television set is now at the center of the living room, while the images of faith have been relegated to the sidelines,” dugang niya.
Gipadayag usab sa obispo sa San Jose de Antique ang iyang kabalaka kon magpundok pa ba gihapon ang mga pamilya kanunay aron dungan nga mag-ampo sa rosaryo.
“Lolo and lola are the only ones praying the rosary now. The children and grandchildren are no longer there,” matod ni Maceda.
Iya usab nga gihangyo ang mga Katoliko nga mobalik sa mga sukaranang pamaagi sa debosyon ug palawman ang ilang relasyon kang Hesus, dungan ang pag-ingon nga ang pagkabalaan nagpabilin nga nag-unang tumong sa Kristohanong kinabuhi bisan pa man sa mga hagit ug kalingawan sa modernong panahon. / PNA