Mga kawani sa Kapitolyo gipaubos sa surprise drug test

Gipaubos sa surprise drug test ang mga empleyado sa Kapitolyo aron pagsiguro nga walay naggamitan kanila og illegal nga drugas.
Ang maong kalihokan gipangulohan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) atol sa general assembly niini sa Lunes, Marso 16, 2026.
Matod ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Probinsya sa Sugbo, nga moabot sa 600 ka mga trabahante ang gipaubos sa drug test diin giuna niini ang executive departments.
Ang Kapitolyo adunay moabot sa 3,000 ka mga empleyado nga gilaoman nga ipaubos usab sa susamang screening.
Ugaling magpositibo sa illegal nga drugas, gilaoman ang mga silot nga ipahamtang, lakip na ang pagkatangtang sa trabaho.
Nanghinaot ang Kapitolyo nga mohimo usab og kaugalingong tests ug screening ang mga lokal nga kagamhanan.
“Gihimo ni nato diri gyud sa Kapitolyo hopefully masunod ni sa uban na LGU,” matod ni Empaces. / ANV