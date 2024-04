Mga klase nakanselar tungod sa grabeng kainit

Ang nagkataas nga heat index sa nasod nakapugos sa kapin sa 4,000 ka mga tunghaan ug pipila ka mga buhatan sa gobyerno sa pagsuspenso sa mga klase ug pagtrabaho aron masagubang ang nag-usab-usab nga global weather pattern.

Sa rehiyon sa Eastern Visayas, niabot na sa 1,161 ka klase ug 31,054 ka mga tinun-an ang apektado sa heatwave, niadtong Abril 5, 2024.

“The health of our learners is one of our top priorities. We also don’t want them to be affected especially with the very hot temperature we are experiencing now,” matod ni Jasmin Calzita, information officer sa Department of Education (DepEd) sa Eastern Visayas.

Gipahinumdoman ni Calzita ang mga lider sa eskwelahan sa Deped Order 37, s. 2022, nga nag-ingon nga ang mga pangu sa eskuylahan “can immediately shift to alternative delivery modes in case the temperature is no longer favorable for learning.”

Gikan sa in-person nga pagkat-on, ang mga estudyante mahimo’ng mobalhin sa distance learning, online distance learning, ug modular distance learning, matod ni Calzita.

Sa laing bahin, ang Teachers’ Dignity Coalition (TDC) niawhag sa DepEd nga ikonsiderar ang pipila ka mga lakang aron maibanan ang grabeng kainit nga nakaapekto sa mga magtutudlo ug mga tinun-an.

Gisugyot sa grupo sa mga magtutudlo ang daghang mga kausaban aron makunhuran ang epekto sa kainit sa mga adlaw sa ting-eskwela, lakip ang pagtugot sa mga estudyante nga magsul-ob og mga sinina nga komportable sa ting-init imbes nga mga uniporme sa eskuylahan lamang.

Si Benjo Basas, TDC leader, nanawagan usab sa pagsuspenso sa “Catch-Up Fridays remedial reading sessions” aron mahatagan og prayoridad ang mga panginahanglan sa mga estudyante, ilabi na sa posibleng pagkunhod sa oras sa klase ug ang giaprobahan na nga pagminus sa mga adlaw sa klase.

“DepEd should expedite the transition to the old school calendar by ending the 2024-2025 school year by mid-April 2025 to facilitate a faster transition,” matod ni Basas sa usa ka pamahayag sa Abril 3. / ROR sa Sunstar Philippines