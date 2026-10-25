Mga klase sa Lapu-Lapu himuong online lang una

Mobalhin una sa online classes ang piniling mga eskuwelahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gikan karong Lunes, Oktubre 26, hangtod sa Biyernes, Oktubre 30, 2026, samtang ang dakbayan nag-host sa mga high-level meeting sa mga opisyal sa depensa gikan sa Southeast Asia ug ubang kaabag nga mga nasod.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan niingon sa usa ka pahayag nga ang maong paghan-ay maglakip sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa elementary ug high school sa mga Barangay Ibo, Buaya, Mactan ug Punta Engaño.
Ang ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ug ika-13 nga ADMM-Plus ipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Gawas sa mga eskwelahan sa upat ka mga barangay, ipatuman usab ang online classes sa Sto. Niño International School, EMD Carmelite School Foundation, Jose Alwins Learning School, B Cebu Dream Foundation Inc., Cebu International Language TVI Center, Global Leaders International School, Newtown School of Excellence, St. Joseph’s School of Mactan ug Sto. Niño Child Academy.
Ipatuman sab kini sa Lapu-Lapu City College, Lapu-Lapu Cebu International College ug Sto. Niño Mactan College.
Gitambagan ni Chan ang mga estudyante ug ginikanan nga makig-coordinate sa ilang tagsatagsa ka eskwelahan kabahin niini.
Gihangyo usab niya ang publiko nga i-monitor ang opisyal nga mga pahibalo kabahin niini. / DPC