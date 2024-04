Mga konsumidor sa MCWD nangahasul sa away

Imbes mobayad sa ilang bayrunon sa tubig sa main office, ang mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nakasinati og kahasol, pagkadismaya, ug kalibog kon nganong gisirad-an ang local water district sa Martes, Abril 16, 2024.

Si Rock Nacario, taga Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo, nitug-an sa SunStar Cebu sa Martes nga nasurprisa siya nga gibarikadahan ang mga dalan paingon sa main office sa MCWD. Apan, mas nasurprisa siya nga sirado ang main door.

Matod ni Nacario nga ang mga security guard sa atubangan sa main door dili makapasabot kaniya og maayo sa rason sa pagpasira niini ug gihangyo siya nga mo-transact o mobayad sa Bayad centers o pinaagi sa online.

“Mag-inquire unta ko sa akong billing sa tubig, kaso pag-abot lang nako diri kay sirado na. Wala sad ko kahibalo nga naa diay problema sa MCWD,” matod ni Nacario.

Si Ymee Enciereto uban sa iyang anak nga taga Barangay Mambaling, nitug-an sa SunStar Cebu nga bisan pa sa grabeng kainit sa adlaw, buot niyang bayran ang iyang bayrunon sa tubig tungod sa kahadlok sa disconnection notice.

Apan, nisamot ang iyang kabalaka dihang giingnan siya sa mga guwardiya nga mobisita sa pinakaduol nga Bayad centers o magbayad online.

Dugang pa niya nga aduna siyay duha ka pending nga water billing statement nga kinahanglan niyang husayon sa MCWD.

“Nahasul gyud kanang padulong na unta ta diri, unya abi nato nga makabayad ta unya nagdala pa ta baya og bata kay walay kabinlan. Moadto na dayon ta Guadalupe, lain na sad nga sakay,” matod ni Enciereto.

Ang mga security guard sa MCWD nitambag sa mga konsumidor sa pagbayad sa Bayad/Collection centers nga makita sa luyo sa ilang billing statement o pagbayad pinaagi sa online.

Sa laing bahin, sayo nga gipatuman sa Cebu City Government ang road closure sa dalan Magallanes ug Lapu-Lapu, nga temporaryong nagbabag sa mga karsada duol sa MCWD headquarters.

Ang mga motorista ug Public Utility Vehicles (PUVs) nibalhin sa MJ Cuenco Avenue ug dayon tuo paingon sa Osmeña Blvd. sa pagbalik sa ilang rota.

Sa wala pa ang alas 12:00 sa udto, gilibkas na ang pagsira sa karsada sa Lapu-Lapu Street, aron makaagi ang mga PUV ug motorista.

Nagpahigayon sab og protest rally atubangan sa main office ang nagpakabana nga mga consumer sa MCWD, nga nangayo og resignasyon sa mga suspendidong Board of Directors sa MCWD nga gipangulohan ni Atty. Jose Daluz uban ni Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno uban sa suspendidong general manager nga si Edgar Donoso.

Si Evangeline Abejo, lead convenor sa Supak sa Kalisod Cebu City Basic sectors, kinsa nipahigayon sa protest rally, nihangyo usab kang Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia nga di manghilabot sa kagubot.

Niadtong Martes, pipila ka mga serbisyo sa MCWD ang wala mahatag tungod sa “ongoing security breach” sa ilang main office.

“Due to an ongoing security breach at our main office and for the safety of all, our frontline services will not be available today. The invasion of our office has instilled confusion and fear among our employees,” mabasa ang tipik sa pahibawo sa MCWD. / EHP