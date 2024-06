Mga lamppost base wa giapil og ibot

Kinahanglang magmatngon gihapon ang mga motorista kay ang mga lamppost nga gibutang sa tunga sa Osmeña Blvd. gikuha man tuod, apan dili ang base niini.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo niingon sa pakighinabi sa telepono sa Lunes, Hunyo 25, 2024, nga ang tambag nga gihatag ngadto sa proponent sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT) mao ang pagbutang una sa mga sidewalk inay sa mga lamppost.

Ang netizen nga si Victor Caindec, kanhi director sa Land Transportation Office (LTO 7), nikomentaryo sa mga lamppost nga gipamutang atubangan sa sidewalk.

“Apan giunsa og gamit ang LOGIC nga ipaturok og una ang poste sa suga diha sa TUNGA sa DALAN? Wa pa gani naporma ang pedestrian section?,” post ni Caindec sa iyang Facebook niadtong Lunes, Hunyo 25.

“The real danger is the lamp’s foundational support, not the lamp itself. If you’re not gonna destroy it, what’s the point?” matod sa usa ka komento post sa SunStar.

Unom ka lamppost ang gibutang sa Osmeña Blvd. sa tunga-tunga sa karsada, nagbutang og kakuyaw sa mga motorista ug nagpahinabo’g kontrobersiya.

Ang mga lamppost nga gitaud, nga kabahin sa link-to-port feature sa CBRT project, unang nakita niadtong Hunyo 20.

Nakamugna kini og kontrobersiya sa social media dihang ilang gibabagan ang mga motorista sa Osmeña Blvd., duol sa Basilica Minore del Santo Niño ug Plaza Independencia.

Matod ni Guardo nga duha sa mga lamppost ang natangtang na niadtong Lunes, Hunyo 24, ug ang pagtangtang sa nahibiling upat magpadayon sa Martes, Hunyo 25.

Bisan pa, ang metal nga mga poste lamang ang gikuha, ug ang konkretong base gipabilin apan gialihan og mga cone sa trapiko.

Si Guardo niingon nga ang BRT nituman na sa mga permiso nga gikinahanglan sa pagbutang og mga sidewalk ug bike lanes sa dili pa butangan og mga lamppost.

Sa bulag nga pakighinabi sa telepono, si Norvin Imbong, CBRT project manager, niingon nga ang mga sidewalk i-install dayon kon ma-release ang mga permit.

Gikompirmar ni Imbong nga ipabilin ang base sa gitangtang nga mga lamppost.

Kon mabutang na ang sidewalk sa unang bloke gikan sa Plaza Independencia paingon sa M.J. Cuenco Street, si Guardo niingon nga ilang bantayan ang reaksyon sa katawhan.

“So obserbaran nato unsa ang comment sa public before mi mobalhin sa second block,” matod ni Guardo

Kon makompleto na ang obserbasyon, si Guardo niingon nga mopatawag dayon sila og press conference aron mahibaw-an ug ma-edukar ang publiko sa mga plano sa Kagamhanan sa Dakbayan.

Gipadayag usab ni Guardo ang kamahinungdanon sa sidewalk sa kahimtang karon sa kadalanan palibot sa Basilica Minore del Sto. Niño.

“Karon man gud sa Sto. Niiño daghan kaayo’g manimbahay pero walay sidewalk. Kanang tigpanggawas sa mga manimbahay nya daghang senior citizens daghan pu’g mga sakyanan,” matod ni Guardo.

Bahin sa gisugyot nga Local Public Transport Route Plan (LPTRP), si Guardo niingon nga gipresentar na kini atol sa coordinated meeting uban sa ubang mga buhatan niadtong Lunes, Hunyo 24, ug adunay follow-up meeting karong Huwebes, Hunyo 27. / JPS