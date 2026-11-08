Mga LGU girekognisar sa DOH 7 bahin sa programa sa panglawas

Girekognisar sa Department of Health Central Visayas (DOH 7) Center for Health Development ang mga lokal nga kagamhanan ug mga pasilidad sa panglawas alang sa ilang mga natampo sa pagpalig-on sa mga lokal nga sistema sa panglawas ug sa pagpauswag sa universal health care.
Lakip giila nga mga inisyatiba mao ang pagtambal sa tuberculosis, paglikay ug pagpasulay (testing) sa Human Immunodeficiency Virus (HIV), bakuna batok sa tipdas ug rubella (measles-rubella immunization), pagdonar og dugo, ug mga paningkamot nga mapaduol ang mga serbisyo sa panglawas sa mga komunidad nga nihit ang serbisyo.
Sa iyang pamahayag, matod ni DOH 7 Director Joshua Brillantes nga bisan pa sa dugang investments, aduna gihapon mga pagsuway bahin sa taas nga personal nga gasto sa pagpatambal (out-of-pocket spending), pinansyal nga kalisod sa mga panimalay tungod sa mga emerhensya sa panglawas, ug ang paggawas sa daghang mga kaso sa kanser.
Gitataw ni Brillantes ang panginahanglan nga padayong sulbaron ang mga kakulangan sa serbisyo, maseguro ang makiangayon nga pag-access sa kalidad nga serbisyo sa panglawas bisan unsa man ang kita, ug ibalanse ang mga trabahante sa panglawas ug mga pasilidad sa mga nabuwag ug lisod nga mga dapit sa kabukiran.
“Your accomplishments demonstrate good governance, innovation, and collaboration to help translate into real good improvements in the health service delivery,” batbat ni Brillantes.
“May your achievements inspire other local government units and health partners to adopt practices that really work,” dugang niya.
Sa 2026 Local Health Systems Awards, ang Lalawigan sa Bohol maoy nidaog isip kampyon sa provincial category, samtang nakadawat usab og pasidungog ang Lalawigan sa Sugbo.
Sa mga munisipyo, ang Baclayon, Bohol, maoy nidaog nga kampyon, nga gisundan sa mga lungsod sa Minglanilla ug San Remigio sa Sugbo isip first ug second runners-up.
Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu usab ang nangulo sa highly urbanized city category, sunod ang Dakbayan sa Mandaue ug Dakbayan sa Sugbo.
Alang sa component city, ang Dakbayan sa Danao sa Sugbo ang nakuha sa kampyunato.
Sa pagsumpo sa tuberculosis, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nakatala og 93.7 porsiyento nga treatment success rate, hinungdan nga nakadawat kini og gold award sa rehiyonal nga pag-ila.
Ang Lalawigan sa Sugbo nakadawat og silver award sa ilang 90.4 porsiyento nga treatment success rate, samtang ang Lalawigan sa Bohol nakadawat og bronze sa ilang 90 porsiyento.
Ang Dakbayan sa Mandaue nakadawat usab og gold award alang sa 99.94 porsiyento nga performance sa tuberculosis-HIV collaboration pinaagi sa provider-initiated HIV counseling ug testing services.
Sa pagtubag sa rehiyon batok sa HIV, ang Social Hygiene Clinic sa Mandaue City Health Office nakatala og 20,833 ka HIV test, ang labing taas sa tanang gipasidunggang pasilidad.
Nagsunod ang Social Hygiene Clinic sa Cebu City Health Department nga adunay 19,930 ka test, samtang ang Kaambag Clinic sa Vicente Sotto Memorial Medical Center nakatala og 12,911.
Ang tulo ka mga pasilidad gipasidunggan usab sa ilang mga tampo sa pagpalapad sa pag-access sa serbisyo sa pagpapasulay ug pagtambal sa HIV.
Alang sa 2026 measles-rubella supplemental immunization activity, ang Barangay San Vicente sa Dakbayan sa Bogo ang nga nag-una sa siyam ka barangay nga gipasidunggan sa pagkab-ot sa labing menos 95 porsiyento sa ilang target nga mga bata.
Ang Barangay Caohagan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat usab og pasidungog sa maong inisyatiba sa ika-upat nga dapit. Gipasidunggan usab ang mga lungsod sa Bantayan ug Minglanilla.
Ang paghatag og pasidungog nagsilbeng usa sa mga lakang aron mapalambo ang pag-access sa panglawas sa mga komunidad nga wala ug nihit ang serbisyo, diin lima ka lungsod sa Bohol ug walo sa Sugbo.
Gipasidunggan usab sa DOH 7 ang mga kapunongan sa media sa Sugbo, lakip ang SunStar Cebu, alang sa ilang mga tampo sa pagpakatap og impormasyon sa pampublikong panglawas ug pagpausbaw sa kasayuran sa komunidad sa mga programa ug serbisyo sa panglawas.
Ang gimbuhaton sa pagtunol sa pasidungog, nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Lahug, Dakbayan sa Sugbo, nagdala sa tema nga "Advancing Universal Health Care through UNA Para sa Kalusugan: Stronger Health Systems, Healthier Communities, A Healthier Philippines by 2040." / DPC