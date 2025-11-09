Mga Liloanon nabalaka sa 'daotang baho'

Ang mga residente sa lungsod sa Liloan sa amihanang Sugbo nagpadayag sa ilang kabalaka bahin sa panginahanglan nga mapadali ang clearing operation sa ilang lugar, tungod sa nagpabilin nga baho gikan sa nadugta nga patay’ng mananap o patay’ng tawo ug ang mahimo’ng epekto niini sa ilang panglawas.
Ang mga residente nanawagan sa mga otoridad nga padalion ang debris-clearing operations sa ilang mga komunidad human sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Gipanghimakak sa mga opisyales sa lungsod ang mga pasangil, ug ilang gipunting nga nagpadayon ang mga paningkamot sa pagpanglimpyo ug nga nadiskubrehan ang mga patay’ng mananap.
Sa usa ka Facebook post sa Cebu People’s Action Center kaniadtong Sabado, Nobiyembre 8, 2025, usa ka residente sa Villa Azalea, Barangay Cotcot sa Liloan, ang nagpahayag sa kabalaka bahin sa dinalian nga panginahanglan sa pagpanglimpyo, nga naghisgot sa padayon ug grabeng baho gikan sa mga patay’ng mananap ug lapok.
Matod sa usa ka residente, ang ilang lugar wala pa makakita og bisan unsang cleanup efforts bisan lima ka adlaw na ang nakalabay human sa grabeng pagbaha.
Nidugang siya nga ang mga opisyales nagpabilin sa gawas ug wala mosulod sa apektado nga mga subdivision, bisan pa man og nahibalo sila sa kadaot sa sulod.
"Kung karon nakaluwas mi sa among nahitabuan, murag next namo ani ang amo na gyud health kay baho na gyud siya kaayo. Nya hangtod karon wa pa gyud nag clearing,” sumala sa residente.
Sa usa ka publikong pahayag kaniadtong Sabado, ang kagamhanan sa Lungsod sa Liloan nitubag sa mga taho bahin sa "daotang baho" sa duha sa ilang mga subdivisions, nga nag-ingon nga nasulbad na ang maong isyu.
“In response to the circulating posts claiming that Villa Azalea and Villa Lara have a “foul odor”, please be informed that the matter has already been addressed,” tipik sa pamahayag sa lungsod.
Dugang pa sa pamahayag nga ang clearing operation sa duha ka subdivision nakadiskubre og mga patay’ng mananap.
Laing residente gikan sa lungsod nagpahayag sa iyang kasagmuyo pinaagi sa social media tungod sa kakuwang sa insaktong oras sa paglihok sa gobyerno aron mahawanan ang mga debris sa ilang lugar.
Gipahayag usab sa survivor ang kabalaka nga ang ubang mga komunidad wala gihapon mahatagi og pagtagad gawas lang kung ang ilang sitwasyon mag-viral.
Siya miingon nga ang mga residente napugos sa pagbuhat sa trabaho sa ilang kaugalingon tungod kay ang equipment ug manpower gikan sa munisipyo dili igo.
Gisaway niya ang limitado nga oras sa pag-operate alang sa clearing operation.
Matud niya nga napasagdan sa kagamhanan ang ubang mga lugar nga apektado, hilabina mahitungod sa pagpanghatag sa hinabang nga maglisud sa pag-abot kanila tungod kay wala sila sa evacuation center.
Gikontak sa SunStar Cebu ang Munisipyo sa Liloan niadtong Dominggo, Nobiyembre 9, alang sa dugang nga impormasyon bahin sa nagpadayon nga clearing operations apan wala pa kini makadawat og tubag atol sa oras ning pagsuwat. / DPC