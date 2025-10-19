Mga linog dili konektado

Dili tipik sa usa ka nag-inusara, dako, ug konektado nga panghitabo ang sunodsunod nga mga linog nga niuyog sa Pilipinas ning bag-ohay lang hasta ang mayorihiyang paglinog sa Davao Occidental, Zambales, ug Southern Leyte, apan usa kini ka normal nga pagpakita nga aktibo kaayo ang geological nga kinaiyahan sa nasod.
Ang sunodsunod nga linog nga nahitabo human sa magnitude 6.9 nga niigo sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025, nga nakatali na og kapin sa 10,000 ka aftershocks.
Sukwahi sa mga pangagpas nga kining tanan nga mga panghitabo konektado, si Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Teresito Bacolcol, nikompirmar sa SunStar Cebu niadtong Domingo, Oktubre 12, 2025, nga ang mga linog sa sayong bahin sa Oktubre mga independenteng panghitabo nga adunay lain-laing geological nga gigikanan.
Ang nahitabong sunodsunod nga mga linog sa lainlaing mga probinsya usa ka direkta nga sangputanan sa lokasyon sa Pilipinas sulod sa Pacific Ring of Fire.
Kining dapit nga mora’g pormag sapatos (horseshoe-shaped zone) nag-alirong sa Pacific Ocean ug nailhan tungod sa taas nga frequency sa mga linog ug pagbuto sa bulkan tungod sa grabeng tectonic activity.
Ang Pilipinas nahiluna sa usa ka komplikadong dapit diin ang dagkong bahin sa crust sa yuta, nailhan nga tectonic plates, padayong nagbangga ug nagbag-iray sa usa’g usa. Ang tensiyon nga natigom gikan niini nga interaksyon mao ang gipagawas isip mga linog. / DPC