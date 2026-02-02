Superbalita Cebu

Mga luna nga naigo sa expressway wa pa mabayri

Taliwala sa tinguha nga mahuman sulod sa unom ka bulan ang bahin sa Metro Cebu Expressway (MCE), pipila sa mga residente kansang mga balay naligsan sa proyekto ang wala pa makadawat sa “just compensation” gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ang maong mga residente nagpuyo sa Barangay Pangdan ug Barangay Cantao-an sa Dakbayan sa Naga.

Sukad sa pagsugod sa pro­yekto niadtong 2018, ang nadawat lamang nila nga bayad mao kadtong gikan sa kontraktor nga QM Builders.

Pipila ka mga residente ang nidangop sa DYHP RMN Cebu sa Lunes, Pebrero 2, 2026, tungod sa development sa MCE nga gitinguha nga humanon karong tuiga.

Matod sa usa sa reklamante (ngalan gipugngan), nga dugay na sila’ng nakadawat og Letter Offer nga naglatid sa appraised value sa luna nila nga maoy bayran sa DPWH kon makompleto na ang tanang rekisitos.

Gidugang sa reklamante nga pipila ka tuig na silang nagpaabot human nila maduso ang tanang rekisitos. Nasayran nga nabayran na ang mga balay apan giingong sulod sa pipila ka katuigan, wala gihapon mabayri ang yuta. / ANV

